Martha Bolaños destapó detalles de millonario robo por parte de expareja: “Me tenía manipulada”

¿Quién presenta ‘La casa de los Famosos’?

Martha Isabel Bolaños reveló doloroso hecho en ‘La Casa de los Famosos’

En el momento en el que la actriz se involucró sentimentalmente con este hombre se encontraba en las grabaciones de la novela que fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello y en cualquier momento del día él solía decirle: “Te espero en algún restaurante de la G. Yo no había vivido eso y me empecé a enamorar”, pero más tarde empezó a notar que esto no duró, pues comenzó a rechazar su trabajo como actriz porque no quería que se besara con nadie más.