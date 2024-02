‘La casa de los famosos Colombia’: Karen Sevillano y otros participantes que estallaron en contra de Martha Isabel Bolaños

“Mi voto es por Martha. Me cuesta este voto, pero es como la primera semana que llevamos con quien de pronto, digamos, no discusión, sino tuvimos algo que no me gustó y a ella igual, que fue lo del tema de la puerta; la respeto, pero siento que no era el tonito y la forma como me lo dijo”, comentó el también humorista dentro del confesionario durante las nominaciones.

“Ayer te acercaste a mí para preguntarme qué pasaba entre nosotras dos y por qué no fluía la cosa, y me dijiste algo que me quedó sonando mucho, me dijiste: ¿por qué si somos de Cali (…), yo no me uno con las personas por un país o por una ciudad, yo me uno por el corazón”, dijo la creadora de contenido.