“No sé qué va a pasar”, Julián Trujillo confiesa si tendría relaciones en ‘La casa de los famosos Colombia’

¿Julián Trujillo tendría relaciones en ‘La casa de los famosos Colombia’?

En la conversación, Julián habló de las cosas que no toleraría al interior del programa de telerrealidad , mencionando que no tolerará ningún tipo de agresión.

“Fácil, la agresión verbal extrema, la física y que se metan con la persona, por lo que es, por lo que piensa... su estilo de vida. No lo soporto y lo diría muy claro, y, si me tengo que parar con alguien y hácheselo saber, lo hago ”, mencionó el actor.

En la entrevista también habló del sueño que cumpliría en caso de ganarse los 400 millones del reality, revelando que “Pagar deudas e invertir lo que me quede en otro apartamento”.

Y finalmente, Trujillo reveló si se tendría relaciones al interior de ‘La casa de los famosos Colombia’, mencionando que aunque tiene novia y que la ama, pero que “ Si llegase a pasar, no me voy a negar, porque si pasa, es porque tiene que pasar ... hablo de relaciones amorosas o relaciones sexuales, de frente porque esto es sin filtro”.

“¿Relaciones de qué tipo estamos hablando Semana? Yo quiero ser muy sincero, yo tengo novia en este momento, yo la amo, pero no sé realmente qué va a pasar allá, bajo qué circunstancias. Porque una cosa es estar acá afuera hablando bonito y otra es estar allá con una presión de 22 personas encerradas, pero, si llegase a pasar, no me voy a negar, porque si pasa, es porque tiene que pasar... hablo de relaciones amorosas o relaciones sexuales, de frente porque esto es sin filtro”, confesó Julián Trujillo.