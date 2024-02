¿Qué no tolerará Ómar Murillo dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’?, el actor se sinceró con SEMANA

¿Qué no tolerará Ómar Murillo’?

Finalmente, no se podría dejar pasar el momento para indagarle sobre uno de los temas que muchos creen darán de qué hablar dentro de la casa, como lo son las relaciones, bien sean íntimas o amorosas, a lo que respondió que no va dispuesto a nada de eso, ya que tiene más de 15 años con su pareja, Koral Costa.

“Yo soy un hombre casado, 17 años felizmente casa, entonces no. Yo creo que muy juicioso honrando a mi esposa, entonces no hay problema por eso. No me va a emocionar, así hallan reinas de belleza, no me dejo llevar por eso, creo que tengo una mujer maravillosa en mi hogar”, expresó Ómar Murillo en entrevista con SEMANA.