La Casa de los Famosos Colombia: así es pasar 24 horas en este lugar vigilado por 50 cámaras; SEMANA vivió la experiencia

Ubicada dentro de las instalaciones del canal, los productores prepararon un espacio de más de 2.000 metros cuadrados. La construcción tomó cuatro meses para que así los participantes tuvieran a su disposición habitaciones, baños, zonas sociales, comedor, cocina y hasta un jacuzzi, para que no pierdan la cabeza durante el encierro. En el lugar nada quedará oculto: hay cámaras en cada rincón y hasta detrás de los espejos, incluso en los lugares que se creerían más privados, como el baño.

Desde el ingreso se siente un ambiente muy particular: cada habitantes porta un micrófono encima y hay más de 50 cámaras que vigilan cada paso, cada conversación, cada ida al baño y hasta cada controversia .

Sin contacto con el mundo exterior

Aunque al inicio de la jornada dejaron que los 24 invitados usaran sus celulares, cuando el jefe, quien da las órdenes dentro del lugar , exigió recoger los smartphones , empezó el caos y más de uno intentó esconderse. Las cámaras no lo permitieron.

La experiencia llegó a tal punto, que para sentir lo que es el reality de convivencia, hubo una jornada de nominación, en la que tres de los invitados fueron sentenciados, lo que generó polémica. Como era de esperarse, hubo rivalidades, se habló de grupos de favoritos, de complots y hasta de deslealtades. Y, si eso es lo que sucede en apenas 24 horas, ¿qué pasará con los famosos encerrados por cuatro meses? Ese es el tiempo que permanecerán dentro de la casa. Claro: si no los eliminan cada semana.

Y aunque pasó de todo, en esta ocasión, al no tener la presión de ganarse 400 millones de pesos , premio del concurso, hubo risas, comida y hasta más de una pregunta subida de tono que muchos se atrevieron a responder.

Lo que sí no resultó fácil fue dormir y entrar al baño. “Desde la llegada, se siente la presión generada por el encierro y el seguimiento de las cámaras. Hasta en el baño están, quitándonos la privacidad a la hora de orinar, ‘hacer del dos’ y hasta bañarse. Tanto así, que a la hora de ingresar, por el pudor, lo hacía en tan solo segundos. De la ducha, ni hablar: ¡Se veía todo! El vidrio transparente solo cubre lo necesario. Por eso, como solo fueron 24 horas, no me bañé dentro de la casa estudio”, relata Jaro Vásquez, el periodista de SEMANA que vivió la experiencia.