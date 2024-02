“Hay que escoger qué batallas pelear”: La Segura habla de su próxima estadía en el reality ‘La Casa de los Famosos’

El exitoso reality show, conocido como La Casa de los Famosos, ha vuelto a la televisión para presentar su cuarta temporada, debido al buen recibimiento que ha mostrado y que semana a semana lo ratifica con los números en el rating, esta vez con un grupo de 22 famosos, quienes enfrentarán el aislamiento y el contacto nulo con el exterior.

Nathalia Segura Mena, más conocida como La segura, reveló, en entrevista con SEMANA, algunas de sus opiniones frente a su próxima estadía en el reality.

La Segura habló de su nueva experiencia en el reality La Casa de Los Famosos. | Foto: Instagram: @la_segura

SEMANA: ¿Cómo crees que va a ser la convivencia en esta nueva experiencia que vas a tener?

La Segura: Yo te digo una cosa, uno puede imaginarse todo, yo siento que todos nos imaginamos escenarios distintos de la convivencia, escenarios distintos de quienes van a estar allá, escenarios distintos de todos de todo, pero honestamente no hay certeza de nada.

Yo siento que mis expectativas están en que es algo que de una u otra manera a mí, por ejemplo me está generando como adrenalina, es algo que me saca de mi zona de confort, por ejemplo, quienes me vean porque me siguen van a ver algo diferente de mí, me van a conocer mucho más, así que yo creo que la convivencia claramente va a ser difícil, si la convivencia es difícil hasta con la familia de uno, mami, imagínense con gente que ni que parentesco.

SEMANA: ¿Qué cosas no toleras en un entorno de convivencia?

L S: Yo soy muy relajada, por ejemplo, yo no voy a ser la casona que “ay que tiene que limpiar”, aquí todos vamos a poner nuestro granito de arena para mantener la casa bien, pero yo siento que mi convivencia no se vería tan afectada por esta razón, porque si uno se organiza, se turnan.

Aunque esto es mentira, mami, eso al final porque no barrió la otra porque no trapío como cuando uno estaba en el colegio, uno peleado por pendejadas, así te va a pasar allá, van a tratar de agarrarse de lo que sea para darte en donde más te duele, pero yo siento que no, yo siento que hay que tener en cuenta que es un juego que te van a tratar de sacar eso no tan bueno, te lo van a tratar de sacar de cualquier manera de diferentes formas, pero yo creo que lo más importante a pesar de que uno no sabe hasta que no lo vive es pensar y saber que estás en un juego, y que también hay que escoger, son cuatro meses, hay que escoger qué batallas pelear.

Isabella Santiago hará parte de la casa de los famosos en Colombia | Foto: Semana

Hay que saber los momentos donde responder, o sea, yo me considero una persona con carácter y soy frentera, si tengo que responder algo porque me picó la lengua, pero también sé que puedo tener la capacidad de respirar profundo y saber como mamá, esta pelea no, esta batalla no la voy a dar porque no, no vale la pena.

SEMANA: ¿Cómo crees que te va a ir con el tema de desconectarte del celular, del mundo exterior?

L S: Mira, este reto de entrar a la casa de los famosos, la verdad ha sido algo que le ha generado cosas nuevas y sensaciones nuevas a mi vida, yo siento que yo necesitaba esta sacudida después de un tiempo largo en mi vida, donde me tocó pausar muchas cosas y donde me tocó frenar muchos sueños, muchas cosas que yo quería hacer por mis temas de salud.

Pero yo siento que esto es algo que le ha generado ese revolcón a mi vida, que te genera adrenalina y que te hace liberar como esa felicidad de cierta manera de tener algo nuevo, como cuando tú tienes un juguete nuevo, como cuando uno iba a entrar al colegio, ya quiero entrar, no importa, ya quiero entrar.

Me va a dar muy duro alejarme, por ejemplo, yo siempre digo que me va a hacer mucha falta a mi familia, pero lo que es, por ejemplo, mi novio, que es la persona con la que más hablo todos los días, es mi apoyo incondicional, es la persona con la que tenemos no solamente una relación, sino proyectos juntos, nos apoyamos el uno en el otro, en las buenas y en las malas.

Nosotros desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, tenemos comunicación continua por videollamada, ya sea un segundo, un minuto o cinco minutos, siempre estamos en comunicación a pesar de todas las labores y todas las cosas que tenemos y somos el uno para el otro estando ahí, entonces ¡pucha! Me va a hacer demasiada falta.

El hombre se llama Ignacio Balandan y es chef. | Foto: Instagram: @ignaciobaladan

Pero yo creo que si no estuviera con él o si no supiera la clase de persona con la que estoy, ni siquiera hubiera entrado a este proyecto, quizás muchas personas rechazarían este proyecto, porque no se sienten seguras de su pareja o porque flaquean en sus relaciones, no, yo prefiero no entrar porque de pronto esto porque de pronto lo otro y al final del día no hay nada seguro.

Dios tiene el plan para todo, pero de lo que sí estoy segura, es que sé la clase de persona con la que estoy y sé que él va a estar afuera apoyándome más que nada, yo sé que yo voy a hablarle todos los días a la cámara y a pesar de que yo no lo pueda ver, voy a tratar de tenerlo cerquita y lo bueno es que él me va a poder ver todos los días.

Gracias a Dios, no estoy con una persona ni celosa, ni posesiva, ni nada de este tipo de relaciones que quizás yo haya podido tener en un pasado, que hubieran podido tornarse tóxicas o ponerte como una piedrita en el camino y frenar tus sueños, porque en vez de ayudarte a salir adelante y ayudarte a crecer te frenan. Yo siento que más allá del amor, “besito aquí, te amo”, es lo que realmente demuestras en la relación y como pareja.

Foto: Twitter | Foto: Foto: Twitter

SEMANA: ¿No puedes llevar muchas cosas en la maleta, qué es eso que no puede faltar?

L S: Mi maquillaje, mi skincare, mis pastillas hacen parte de mí, con lo que nos van a dejar entrar, creo que es realmente lo básico que necesito, me gustaría llevar fotitos de mi familia y una fotito de mi novio para sentirlo más cerca, no sé si dejan, pero sí me gustaría.

SEMANA: ¿Qué cosas de ti crees que las otras personas no tolerarían de ti en la convivencia?

De pronto cuando no pueda soltar un punchis, cuando se me salgan los peditos, yo tengo gastritis crónica, entonces empiece a eructar, puede que haya gente que se llene de moquitos, pero yo la verdad no voy a fingir allá. Te lo juro que yo voy a hacer como si fuera mi casa, normal, porque son cuatro meses. Yo no voy a fingir, no sé la gente, qué no toleraría de mí, la verdad, no sé.

SEMANA: ¿Qué piensas de los comentarios que han generado en torno al ambiente que se va a generar por tu manera de hablar y de ser?

Uno, la gente allá realmente se va a dar cuenta de que yo no todo el tiempo estoy gritando. Yo tengo problema más bien como de oído y no módulo muy bien, porque de hecho uno de mis últimos vídeos fue muy criticado por, o sea de hecho yo lo tomé como una crítica constructiva, pero es mi tono.

A veces no sé modular muy bien, pero la gente que ni espere que yo esté gritando allá todo el tiempo porque no, la gente no logra entender que allá lo que van a poder ver es una dualidad muy impresionante de mi persona, que voy a tener rasgos de la segura, pero también voy a tener los rasgos de Natalia como persona de humana, no va a suceder, son 24 horas.

Van a ver todo de mí, momentos donde me vean reír, llorar quizás, donde me vean ser chistosa, donde me vean embejucarme, pero con respecto a los comentarios, cuando se hizo el anuncio de que yo iba a estar, yo esa noche no dormí nada, yo creo que yo pasé derecho todo el día y a mí me impresionaba demasiado porque yo pensé que iba a recibir mucho hate, si tú te metes a ver mi cuenta, claro, hate hay, siempre va a haber.

Pero, eso hace que nosotros estemos donde estamos, aunque la gente no lo crea, nosotros estamos acá porque ellos también aportan un granito de arena, pero yo recibí, en lo personal, muchísimo amor, muchísimo apoyo, y yo creo que esta es la oportunidad en que muchísima gente va a conocerme realmente por lo que soy, por la Nathalia aparte del personaje de La Segura.