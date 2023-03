“Resucité de los sótanos”: La Segura reapareció en redes sociales e hizo una reflexión personal

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras caleñas con mayor cantidad de seguidores acumulados en Instagram. La popularidad de esta mujer se debe al contenido que comparte, el cual suele estar ligado a la creación de videos graciosos o de tutoriales de maquillaje.

Hace un mes, La Segura sorprendió a los más de ocho millones y medio de usuarios que la siguen, pues tomó la decisión de subir tres fotografías en las que apareció sin ningún filtro o edición en su cuerpo. En dicha oportunidad, la influenciadora mostró que parte de su cuerpo y abdomen tiene, como le pasa a cualquiera, algunas “imperfecciones” y eso la convirtió en un personaje tendencia.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones”, escribió la caleña.

La influenciadora no aplicó filtros en su cuerpo y mostró en Instagram los resultados que le dejó algunas malas intervenciones. - Foto: Instagram: @la_segura

Fueron pasando los días y, pese a que hizo una que otra publicación en su perfil de Instagram, la figura pública estuvo un poco ausente, por lo que mediante historias de la misma red social abrió sus sentimientos y contó que tuvo semanas llenas de estrés, hasta el punto en el que eso la invitó a hacer algunos cambios.

Como le ha pasado a otras creadoras de contenido, La Segura experimentó una “montaña rusa de emociones” en las que figuró episodios de depresión y ansiedad. Entonces, en varios momentos de la vida, a la mujer le tocó enfrentar sus propios demonios y, por ello, es que una buena parte de los internautas la admiraron, pero también se preocuparon.

La Segura se ha convertido también en un ejemplo de superación para otras mujeres. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_segura

Por lo tanto, hace poco, la caleña resultó diciendo que “resucitó”, luego de las inesperadas ausencias que suele tener de los escenarios de interacción social, puesto que volvió a grabarse frente a la pantalla de su teléfono celular y comunicó un mantra (frase motivacional) con el que, incluso, espera adoptarlo como un hábito de su día a día.

“Resucité de los sótanos bebé, pero aquí estoy, como siempre, para decirte que nos vamos a proponer a hacernos un mantra todos los días y es: no importar lo que pase en tu día, sino cómo lo enfrentas, porque a veces tu mente puede ser tu mejor herramienta o tu peor enemiga”, expresó La Segura.

De hecho, la creadora de contenido colombiana añadió que las anteriores palabras son “un trabalenguas y no lo van a entender, pero hay que trabajar en eso para ver las cosas bonitas que tienes en la vida y las bendiciones que Dios te da, a pesar de que tengas todas las dificultades por las que estés pasado. Te amo. No estás sola ni estás solo”, dijo la popular celebridad de internet.

A continuación, la recopilación de las declaraciones que dio La Segura, bajo la premisa de mejorar y enfrentar los problemas del día a día:

Cabe recordar que, días atrás, la influenciadora despertó todo tipo de reacciones e incluso preocupación por parte de varios internautas tras publicar una historia en su Instagram con lo que sería una frase de ‘reflexión’ sobre la vida.

“El mundo y la gente es una mie*** (sic)... Ya no quiero ser parte de él. Quiero irme muy lejos donde pueda ser feliz”, escribió la caleña, donde a su vez agregó un emoji de la paloma de la paz.

Aunque la historia fue eliminada por la influenciadora, la frase despertó la inquietud de muchos de sus fans que, preocupados, no dudaron en preguntarle qué le ocurría.

Influenciadora y creadora de contenido caleña. - Foto: Instagram: @la_segura

“Sé que muchos han estado preocupados escribiéndome al DM alocadamente por la imagen que puse el otro día y borré después. No he pasado y no estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero no vamos a enfocarnos en eso. No quiero dar muchos detalles porque he estado mal (...) Cuando logre salir de esto, les daré un testimonio (...) Estoy viva que es lo importante. No estoy de lo mejor posible emocional y mentalmente, pero estamos trabajando por eso y listo”, señaló La Segura en sus redes sociales.