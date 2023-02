“En las redes sociales, no todo es verdad”: habló el novio de La Segura tras publicación de fotos sin filtros

Durante esta semana, Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, sorprendió a los millones de seguidores que acumula en Instagram, ya que subió una serie de fotografías diferentes a las que comúnmente postea en los escenarios digitales. En esta ocasión, la influenciadora caleña quiso mostrarse al natural y, por eso, decidió aparecer sin filtros, mientras hizo una confesión.

Con más de ocho millones y medio de usuarios que la siguen, La Segura se llenó de valentía y envío un mensaje de amor propio, pues reveló que por muchos años no se sintió capaz de aparecer en las redes sociales sin ediciones en su cuerpo, de modo que siempre cambiaba su aspecto.

Sin embargo, la creadora de contenido recalcó la necesidad del amor propio y detalló que sus piernas y abdomen se encuentran, de tal manera por fallas en procedimientos quirúrgicos.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura y es algo que normalizamos mucho en redes sociales, el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones (...) Soy humana igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y demás! Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS ♥️”, fue el mensaje que consignó la caleña.

La influenciadora no aplicó filtros en su cuerpo y mostró en Instagram los resultados que le dejó algunas malas intervenciones. - Foto: Instagram: @la_segura

Enseguida, tras las fotos, los internautas aplaudieron la confianza que tuvo La Segura y concordaron en la necesidad de mostrar cuerpos reales en las plataformas digitales, mucho más al ser ella una de las mujeres colombianas más apoyadas en Instagram.

Luego de esto, entre lo más reciente, el tema fue abordado por el novio de la caleña, el chef uruguayo Ignacio Baladan, con quien sostiene una relación de meses y permanecen juntos todo el tiempo. De hecho, la dupla de figuras públicas ha creado contenido para sus perfiles.

El hombre se llama Ignacio Balandan y es chef. - Foto: Instagram: @ignaciobaladan

La reacción de Ignacio Baladan

A través de historias en Instagram, las celebridades digitales abrieron su corazón. Por un lado, Baladan dio a conocer su punto de vista sobre las redes sociales y el hecho de aparecer sin filtros en estos espacios, mientras que La Segura dio detalles del comienzo de la relación amorosa.

Varios usuarios le pidieron a la creadora de contenido que su novio diera su opinión sobre las recientes fotografías, a lo que el chef respondió: “Me parece genial que te muestres tal cual sos. En las redes sociales, no todo es verdad. Realmente todos sufren lo mismo, todos somos seres humanos y todos tenemos problemas, cosas buenas y malas”.

Enseguida, el hombre recalcó que ama cada parte del cuerpo de la creadora de contenido. Por su parte, la caleña confesó que cuando comenzó a conocer a Ignacio aún tenía un parche en su cola, ya que se estaba recuperando de una fuerte operación de extracción de biopolímeros, y al momento de sostener relaciones sexuales con su novio se “tapaba con un trapito” porque le daba pena.

La creadora de contenido suele publicar videos graciosos y de maquillaje. - Foto: Instagram @la_segura

“Durante todo este tiempo me he escondido de mi propio novio. No se los voy a negar, esto de amarse y aceptarse no es fácil (...) Montar esas fotos no fue nada fácil, mi novio me impulsó y me dijo: si yo te amo así, si yo te elegí así, si yo sé cada una de tus inseguridades, por qué crees que la gente no te va a querer así (...) Hay momentos en los que, por ejemplo, no se me nota la fibrosis, pero tengo una reflexión: no estoy en contra de las cirugías responsables, tampoco estoy satanizando el Photoshop, pero en exceso siento que está afectado a millones de personas”, analizó la creadora de contenido.