“Qué le importa cómo se ven mis tetas”: duro reclamo de La Segura a un seguidor por comentario sobre su físico

Natalia Segura, más conocida como La Segura, es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia. En varias oportunidades le ha contado a sus seguidores cómo ha vivido el proceso de los múltiples problemas de salud que le aquejan. Cabe recordar que hace unos años ella fue víctima de un atentado que casi la deja postrada en una cama. Gracias a su testimonio se ha convertido también en un ejemplo de superación para otras mujeres.

La ‘influencer’ se mantiene muy activa en sus redes sociales en donde cuenta con más de 8 millones de seguidores. Pero recientemente, llamó la atención de los usuarios al responder una pregunta que no fue para nada agradable.

La 'influencer' vivió un vergonzoso momento. - Foto: Tomada de Instagram @la_segura

La caleña estuvo interactuando con la caja de preguntas, y allí, un usuario criticó su físico con el siguiente comentario: “Deberías hacerte los senos, se le ven desparejados y caídos”, por lo que la creadora de contenido no dudo en responderle que ese no era problema de él y que su opinión para ella “no importaba”.

“Deberías de ahorrarte tu opinión porque me vale cu**. Deja de opinar sobre el cuerpo ajeno, ¿cuándo lo van a entender?”, manifestó, algo molesta la caleña.

Adicionalmente, agregó que aunque no suele molestarse con facilidad por los comentarios que recibe en redes, por el contrario, hay otras situaciones que sí le molesta que le critiquen pues, según ella, a nadie le debe importar el cómo luzca.

“A ti qué ver*** te importa cómo se ven mis tetas”, resaltó.

Asimismo, dejó ver su inconformidad con otro comentario que le hizo un usuario en la dinámica de Instagram sobre qué opina su pareja sobre las fotos que sube ella mostrando la cola.

“Ningún hombre debería decidir cómo te vistes y qué te pones. Eso dejémoselo a hombres machistas. Mi novio no decide, ni decidirá cómo me visto yo; eso no me define como mujer y él lo sabe”, concluyó en uno de sus videos.

La creadora de contenido caleña siempre está dando de qué hablar. - Foto: Tomada de Instagram @la_segura

La Segura sufrió vergonzoso percance mientras bailaba en bikini; ¿qué le pasó?

Pues bien, en los últimos días, La Segura acaba de pasar un vergonzoso momento, según un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. En traje de baño de dos piezas, de color negro, Natalia —nombre de pila de la famosa— bailaba al ritmo del nuevo éxito de Shakira y Bizarrap, Music Session #53, cerca de una piscina, mientras se aplicaba varios productos en la piel.

Sin duda, la publicación generó elogios y reacciones por parte de sus seguidores, sin embargo, algo llamó aún más la atención: a la creadora de contenido le colgaba, por fuera de la tanga del bikini, una cuerdita que rápidamente fue asociada con la de un tampón.

Como era de esperarse, el video generó miles de reacciones entre los usuarios que se percataron de este pequeño detalle. “Hilo de tampón a la vista 🤦🏻‍♀️”, “Jajajaaj la gente tiene lupa en los ojos, yo no había visto el hilo colgando 😂😂😂😂”, “Marta se te ve la mitad de la bemba 😂”, “Imposible dejar de ver el hilo que cuelga 😀”, “muy bella… mis ojos vieron como un hilo de un tan pon 😂”, “Uno no sabe si ver los productos o el hilo jejeje”, fueron algunas de las reacciones.

La Segura muestra inseguridad que le dejó una cirugía en su cuerpo - Foto: Cuenta de Instagram @la_segura

Ante la ola de críticas que recibió, la caleña decidió pronunciarse al respecto y aunque confesó que sí se trataba de un tampón, lo tomó por el lado bueno y, entre risas, se burló de lo que pasó.

“Primero que todo en eso video estamos igual que la Shakira, facturando, entonces no se puede borrar. Segundo, al principio del video no estaba, yo creo que se descolgó. Hermana, las cosas hay que afrontarlas con dignidad, ya pasó, ya qué puedo hacer, ya no lo puedo borrar”, indicó.