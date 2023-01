“De drama en drama”: La Segura está en el ojo de las críticas, ¿qué pasó?

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo digital como La Segura, se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales, debido a distintos detalles que salieron a la luz sobre su trabajo y su vida personal. La caleña llamó la atención con parte de su historia, el crecimiento que tuvo en espacios digitales y las interacciones que generó con los curiosos.

A pesar de que la colombiana se robó las miradas de miles de personas con la cruda situación que atraviesa en cuestiones de salud, recientemente generó la crítica de varios internautas con una serie de contenidos en los que envió una reflexión y se mostró bastante afectada.

Según quedó registrado en el video y una historia de la cuenta oficial de Instagram, La Segura actualmente se encontraba muy dolida y afligida por una persona que era cercana a ella y le falló completamente. La influencer no ocultó la rabia y decepción que tenía, por lo que lo comentó -por encima- con sus fieles seguidores.

Lo cierto es que este tema ha dado de qué hablar entre los usuarios que criticaron su actitud y sus constantes “dramas”. Estos fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la cuenta Rechimes, la cual reposteó sus historias.

Le llueven comentarios a La Segura - Foto: Tomada de Instagram @rechismes

“Segura calamidades le llaman”, “Qué casualidad que todo el mundo a su alrededor le falla”, “La dejé de seguir porque vive de drama en drama, es a la que más le fallan 😒. Aburre!”, “Si esta señora supiera qué es sufrir un día a día un colombiano, de que no hay para pagar un arriendo, los servicios, la salud cada día más caro todo y el sueldo no rinde !!! Mija usted bendecida sin hacer nada gane tanto YA TANTO SHOW” y “Ya no es la segura… ahora es la INSEGURA”, fueron algunos de las reacciones que generó la publicación.

Pero, ¿qué le pasó?

La Segura subió una imagen en la que ubicó un texto expresando la ansiedad que sentía por algo que sucedería. La caleña manifestó que quería dar una pequeña reflexión que posiblemente le funcionaría a los usuarios de las plataformas digitales.

“Hermana, tengo ansiedad por lo que tengo que hacer mañana. Solo puedo darles una reflexión: No confíen en nadie, hay gente muy mala”, escribió en el post.

La influencer y su apreja hicieron una actividad en la que revelaron lo que no les gustaba del otro. - Foto: Instagram @la_segura

“Yo me río, trato de sacarle el lado optimista a todo lo que he tenido que hacer y de lo que me tocó enterarme en este último tiempo. ¡Porque de bueno no tiene nada! Pero mi yo con dolor, decepción y rabia, solo dirá: ‘ojalá todo el mundo supiera la p$#a basura de ser humano que sos para que nadie más tuviera que pasar por esto”, agregó, señalando el ‘raye’ que sentía por alguien en específico.

La Segura afirmó que “se dio cuenta demasiado tarde” de lo que aquella persona le estaba haciendo, por lo que se cerraba completamente a creer en los demás y depositar su confianza. La influencer aseguró que había lobos disfrazados de oveja alrededor, por lo que era mejor que fueran prevenidos siempre.

“Voy a darles una última reflexión de la noche antes de dormir. Amigos, no confíen en nadie, es triste porque toda la vida he sido muy confiada. He dado más de lo que debo a la gente (…) esos lobos vestidos de oveja que ustedes menos piensan, pueden resultar las peores porquerías de la vida, se los digo yo”, indicó en un video, donde se le vio llorando.

La creadora de contenido caleña sigue creciendo en las redes sociales. - Foto: Instagram: @la_segura

La creadora de contenido no quiso dar nombres ni enfocarse en qué descubrió, por lo que dejó en el aire de quién se podría tratar. Lo único en lo que hizo énfasis fue en que no se dejaría llevar por la rabia y procuraría pensar bien las cosas, antes de cometer un error.

“Háganme caso a esta reflexión, ya que no puedo decir por qué. No es que no pueda, es que no quiero porque debo mantenerme cuerda y no dejarme llevar por la rabia o la decepción. Lo que me da impotencia es ver que hay tanta gente engañada, igual que yo, así como lo estuve durante años”, afirmó.

“Por lo menos me queda que no soy una mala persona, que sería incapaz de hacerle daño a nadie”, agregó en el clip, donde recibió distintas reacciones de los curiosos de Instagram.

Varias personas aseguraron que todo se trataba de una reflexión que surgió por la pelea con Isa, su amiga y mánager, con quien cortó todo vínculo y llevó un pleito tenso.