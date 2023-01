La Segura le reveló a sus fans por qué está alejada de redes sociales durante el 2023

Varios de los seguidores de la influenciadora se preocuparon e incluso corrió el rumor de que no volvería a las plataformas, ¿qué dijo la figura pública?

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo digital como La Segura, es una creadora de contenido caleña que acapara la atención de manera masiva. Sus números en redes dan cuenta de ello, puesto que tan solo en Instagram acumula más de ocho millones y medio de seguidores, lo que la convierte en una de las más seguidas, compitiendo con rostros de la farándula nacional como la actriz Lina Tejeiro.

La Segura se considera como una joven multifacética, ya que su contenido es variado, ama el maquillaje y también participó en producciones audiovisuales, como la serie de Netflix Chichipatos.

El pasado 29 de diciembre, la influenciadora colombiana estuvo de cumpleaños, cumplió 30 y en las plataformas escribió: “Hermana, ya me les envejecí... Estoy cumpliendo mis 30 años”. Junto al mensaje, publicó una serie de fotografías con un vestido de color lila que tiene varios escotes y resaltan sus atributos físicos.

Luego de esto, la creadora de contenido subió la recopilación de varios fragmentos para despedir el 2022 y a pesar de que catalogó como “espectacular” al año que ya pasó, también aseguró que tuvo momentos difíciles.

Pero, después, las publicaciones en estos primeros días de enero comenzaron a escasear y los millones de seguidores que tiene la caleña no pasaron de manera desapercibida su ausencia, debido a que La Segura suele aparecer casi que todos los días en los escenarios digitales.

Entonces, para evitar malentendidos y ser fiel a los cibernautas, Natalia reveló la razón por la que no ha estado al pendiente de las redes sociales. Esta reciente declaración la hizo en historias de Instagram.

Para terminar el 2022, la influenciadora caleña manifestó que fue un año "espectacular", pero a la vez enfrentó problemas y por eso no será "hipócrita" en ocultarlo. Instagram: La Segura. - Foto: Instagram: @la_segura

¿No volverá a las redes sociales?

Por la ausencia de varios días de La Segura en redes sociales, los seguidores comenzaron a especular su posible retiro; sin embargo, la influenciadora caleña dio a conocer la verdadera razón de su momentánea pérdida digital.

De acuerdo con la declaraciones de la creadora de contenido, recibió mensajes de que no se fuera, cuando en realidad lo que ella está haciendo es tomando unas vacaciones para recargar energías. En ese sentido, Natalia escribió en un mensaje que extraña a cada uno de sus seguidores, pero, como la mayoría de influencers, está de vacaciones de comienzo de año.

“Se los juro que estoy descansando del maquillaje, de tener que súper producirme, de hacer cosas de trabajo, de reuniones, de llamada laborales, del mundo en general”, detalló la influenciadora.

Asimismo, consignó en imágenes, que la muestran sin maquillaje y con ropa holgada, que ha dormido “como loca” y no ha seguido la dieta, dándose el lujo de comer lo que quiera para “recargarse al máximo”.

La influencer y creadora de contenido está de vacaciones. Comentó que extraña a sus seguidores, pero que se tomará un tiempo para ella misma. Fotos: Instagram - La Segura - Foto: Instagram: @la_segura

“Por eso no aparezco mucho en las historias, porque hasta de las redes estoy descansando un poco y eso me ha hecho feliz, ya que este año espero que no se cansen de mí con todo lo que quiero que hagamos y que ojalá lo pueda llevar a cabo”, añadió La Segura.

Antes de terminar, la amante del maquillaje y también emprendedora nuevamente recalcó el amor que siente por las personas que la apoyan de manera constante. “Espero que también estén disfrutando de la desconexión para volver a conectar con toda”, concluyó la influencer caleña.

Hay que decir que durante este 2023, la creadora de contenido siguió manteniendo una relación con el chef uruguayo y figura pública Ignacio Baladan. De hecho, en la recopilación de fin de año que compartió La Segura, hizo mención a su compañero sentimental: “Lo único bonito que me llevo de este año es (...) conocer al hombre de mis sueños que amo tanto y al cual le agradezco por sostenerme cada día con su amor, en medio de cosas que no han sido nada fáciles para mí”.