La Segura reveló chat con una divertida anécdota con su novio; ¿qué pasó?

Natalia Segura es conocida en el mundo digital como ‘La Segura’ y es famosa en las redes sociales, debido a los detalles que reveló de su vida privada, de su trabajo en los escenarios virtuales y los problemas de salud que atravesó.

Asimismo, se ha convertido en todo un ejemplo de superación para muchos jóvenes que han seguido su historia desde que logró recuperarse hace varios años tras haber sufrido un atentado en el que casi pierde por completo la movilidad de sus piernas.

Actualmente, la influencer colombiana tiene una relación con Ignacio Baladán, que en las últimas semanas han sido tendencia. Por ejemplo, ‘La Segura’ llamó la atención de algunas personas en TikTok, luego de unirse a un ‘trend’ donde mencionaba cinco cosas que no le gustaban de su pareja sentimental.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, la caleña arrancó la actividad, enfatizando en que no le gustaba que su compañero sentimental hiciera algunas cosas que le sacaban el mal genio y luego pretendiera que no pasó nada.

“Otra cosa que no me gusta de mi novio es que no se puede quedar quieto, no es mentira. Hay momentos en los que no quiero hacer nada, pero él ya parece un mico saltando por todos los palos”, aseveró.

Sin embargo, en las últimas horas los creadores de contenido volvieron a ser tendencia, ya que ‘La Segura’ compartió un fragmento de su chat, el cual ha generado gracia en sus seguidores.

En primera instancia, la influencer le dice a su novio de una forma airada que “tapé el año”, a lo que le preguntó cuál era el paso a seguir. Por su parte, Baladán aseguró que “tranqui, yo lo destapo, sal de ahí”.

La caleña, a través de su cuenta de Instagram, compartió el divertido momento, en donde lo etiquetó y afirmó que es la “gente que le pone el alma”.

La Segura desató ola de reacciones tras enviar un mensaje sobre cómo fue su 2022

El 2022 se convirtió en un año complicado para la creadora de contenido, puesto que afrontó líos con su salud y su cuerpo por culpa de los biopolímeros que le pusieron en sus glúteos. La influencer luchó contra malestares y fuertes dolores, los cuales cambiaron por completo su estilo de vida en los últimos meses.

Al finalizar el 2022, La Segura compartió un video en el que recopiló varios videos de los momentos que disfrutó y atravesó, teniendo en cuenta la situación con estabilidad física. La caleña no se guardó nada y aprovechó este espacio para sincerarse, apuntando que el año pasado no fue muy bueno para ella.

De acuerdo con lo que se observó en un texto que ubicó la colombiana, su intención no era ser hipócrita, por lo que prefería hablar desde su experiencia y afirmar que el año que pasó fue “una mie#$%”. Para ella había cosas que rescatar, como las bendiciones que recibió, además del amor y apoyo de sus amigos y familiares.

“2022…quisiera decirles que fue un año espectacular, pero no seré hipócrita, fue un año de mie$# aunque lleno de muchas bendiciones también! Lo único bonito que me llevo de este año es: tener una familia tan incondicional, unida, con salud y llena de mucho amor, conocer al hombre de mis sueños que AMO tanto y al cual le agradezco por sostenerme cada día con su amor en medio de cosas que no han sido nada fáciles para mí”, se lee en el inicio del texto.

De igual manera, ‘La Segura’ agradeció por sus seguidores y las personas que la acompañaron en su proceso con las redes sociales, destacando el respaldo que le dieron en las situaciones buenas y malas. En esta parte de su mensaje exaltó a sus amigos, quienes estuvieron pendientes de ella y la llenaron de amor para que se recuperara de los problemas que lidiaba.

Para cerrar el 2022, Natalia Segura le deseó un feliz año a todos los usuarios que consumen sus contenidos, enviándoles las mejores energías y bendiciones a quienes interactuaban o veían su post.