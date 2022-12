“¿Dónde se operó para no ir?”: Críticas a la mamá de La Segura por sus cirugías plásticas

La mamá de La Segura, una de las creadoras de contenido e influenciadoras más populares en la farándula colombiana, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de redes sociales luego de que Natalia Segura -nombre real de la caleña- compartiera a través de sus historias de Instagram un video de Alexa Mena, su progenitora, bailando con un hombre.

De hecho, en el mismo contenido la famosa colombiana se burla de las cirugías plásticas de su mamá. “Como dicen: nunca había visto tantas cirugías en una bachata. Claro que sí. Digan ‘a mucho orgullo ‘hijuemadre’”, señaló entre risas.

A pesar de sus palabras, La Segura admitió que no son una ofensa para Alexa Mena, sino un halago. “Ay, amigos, perdonen, pero cada cual le gusta lo que quiere. Y si a estos dos seres humanos les encanta la cirugía, ¿qué se le puede hacer?”, concluyó en su video.

Como era de esperarse, los comentarios y reacciones de algunos usuarios no se hicieron esperar, pues muchos le cuestionaron si la mamá de La Segura tenía una espuma en su ‘retaguardia’, mientras otros expresaron lo “desproporcionada” que se veía con su cirugía.

“¿Dónde se operó para no ir?”, “para quedar así, prefiero no poder”, “eso no es una ofensa, porque hay que tener plata para operarse”, “yo apoyo la cirugía, pero bien hecha”, “Yo lo único que digo es que la dejaron como travesti”, “Osea el que tiene puede , pero hay mujeres que quedan bien hechas ; muy naturales. Pero es que hay una delgada línea entre lo elegante y lo ordinario” y “pensé que era broma, como esas que inventan ponerse almohadas o ropa”, le comentaron en un repost hecho por la cuenta de Instagram Rechismes.

A pesar de los comentarios negativos, La Segura y su mamá han dejado claro que esto no las afecta.

La Segura afirmó que le están haciendo brujería

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, había sido tendencia en redes sociales, semanas atrás, debido a los problemas de salud que presentó hace un tiempo. La caleña pasó por una crisis en su cuerpo y confesó que pensó en distintas ocasiones en “dejar de vivir” y ponerles freno a los dolores que padecía.

Tras la extracción de los biopolímeros que tenía en sus glúteos, la influencer se pronunció en diferentes ocasiones sobre los procedimientos quirúrgicos a los que se debía someter para salir adelante con su salud y evitar una recaída fuerte. Poco a poco, se recuperó.

No obstante, la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores de Instagram tras utilizar sus historias con una dinámica de preguntas y respuestas, donde soltó verdades y detalles inesperados de su vida. La colombiana tocó un tema e hizo una confesión que dejó a más de uno sin palabras.

Una persona utilizó este espacio para interactuar con La Segura e indagar si ella creía en la brujería. La joven no dudó en responder y afirmar que ella estaba siendo víctima de alguien que usaba la santería para dañarla.

“Por supuesto que creo que existe la brujería. Así como existe el bien, existe el mal. Hay gente mala que practica la brujería para hacerle el mal a otra persona. De hecho, estoy completamente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería”, comentó la creadora de contenido en los clips.

Al dar esta respuesta, reveló detalles que relacionarían sus problemas de salud con estas prácticas oscuras, las cuales, supuestamente, provienen de alguien que fue cercano a ella en algún punto de su vida. Sin embargo, pese a la fuerza que toma la situación en la vida de la persona afectada, la colombiana señaló que su fe en Dios le ayudó a combatir los obstáculos.

“Respeto cada creencia y lo que cada persona quiera creer. Jamás me metería en eso, pero en estos momentos es un ataque personal y están usando estos recursos para destruirme y hacerme el mal. Pero por encima de Dios no hay absolutamente nadie y yo soy hija de lo más grande que hay. Lo que puedo hacer es desearle el bien a esas personas”, agregó sobre este tema.