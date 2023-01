La Segura desató ola de reacciones tras enviar un mensaje sobre cómo fue su 2022: “No seré hipócrita”

Natalia Segura, conocida en los medios y las plataformas digitales como La Segura, llamó la atención de miles de personas en redes sociales, debido a los detalles que reveló de su vida privada, de su trabajo en los escenarios virtuales y los problemas de salud que atravesó. La caleña despertó reacciones con el proceso de recuperación que lleva desde hace algunos años, ya que la ha afectado considerablemente.

El 2022 se convirtió en un año complicado para la creadora de contenido, puesto que afrontó líos con su salud y su cuerpo por culpa de los biopolímeros que le pusieron en sus glúteos. La influencer luchó contra malestares y fuertes dolores, los cuales cambiaron por completo su estilo de vida en los últimos meses.

Al finalizar el 2022, La Segura compartió un video en el que recopiló varios videos de los momentos que disfrutó y atravesó, teniendo en cuenta la situación con estabilidad física. La caleña no se guardó nada y aprovechó este espacio para sincerarse, apuntando que el año pasado no fue muy bueno para ella.

De acuerdo con lo que se observó en un texto que ubicó la colombiana, su intención no era ser hipócrita, por lo que prefería hablar desde su experiencia y afirmar que el año que pasó fue “una mie#$%”. Para ella había cosas que rescatar, como las bendiciones que recibió, además del amor y apoyo de sus amigos y familiares.

“2022…quisiera decirles que fue un año espectacular, pero no seré hipócrita, fue un año de mie$# aunque lleno de muchas bendiciones también! Lo único bonito que me llevo de este año es: tener una familia tan incondicional, unida, con salud y llena de mucho amor, conocer al hombre de mis sueños que AMO tanto y al cual le agradezco por sostenerme cada día con su amor en medio de cosas que no han sido nada fáciles para mí”, se lee en el inicio del texto.

De igual manera, La Segura agradeció por sus seguidores y las personas que la acompañaron en su proceso con las redes sociales, destacando el respaldo que le dieron en las situaciones buenas y malas. En esta parte de su mensaje exaltó a sus amigos, quienes estuvieron pendientes de ella y la llenaron de amor para que se recuperara de los problemas que lidiaba.

“Tener amigos que me hicieron la vida más feliz este año, tener la bendición de haber contado con tanto trabajo, pero más aún que pueda trabajar en lo que amo y me apasiona. Agradezco más que nada por ustedes, mis seguidores, que son tan fieles, que me han dado tanto amor y apoyo por años en las buenas y en las malas, que siguen aquí a pesar de todo, en verdad GRACIAS!”, escribió en el mensaje, donde agregó diversos emojis.

Para cerrar el 2022, Natalia Segura le deseo un feliz año a todos los usuarios que consumen sus contenidos, enviándoles las mejores energías y bendiciones a quienes interactuaban o venían su post.

“Solo queda por decir FELIZ AÑO A TODOS, espero que el 2023 sea nuestro año y que todo lo malo que hayas tenido que pasar, se quede hoy atrás… Dios te bendiga y te amo tú que estás leyendo esto”, expresó al final de su texto.

En el clip se detalló gran parte de las actividades que realizó la caleña, precisamente grabando contenidos, viajando, disfrutando de su amor con el hombre que conquistó su corazón, compartiendo con sus amigos y lidiando con los malestares que la afectaron.