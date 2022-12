La Segura rompe en llanto y dice estar “dañada” y “cansada”

De Natalia Segura siempre hemos visto una mujer aguerrida y frentera en las redes sociales, donde no solo publica videos cómicos con sus colegas, sino también promociona todos sus negocios y alienta a sus más de 8.6 millones de seguidores a sobrepasar los obstáculos que la vida les pone, como ella misma ha tenido que hacerlo con graves situaciones económicas y de salud que logró superar.

Sin embargo, esto la ha llevado a un punto de desgaste físico, mental y emocional que ahora la tiene en terapia, tratando de sobrellevar un dolor inmenso que siempre la acompaña y le hace sentirse “dañada” y “cansada”, pues ve lo que publica en Instagram y no es congruente con lo que ella está viviendo, más cuando se encuentra fotografías o imágenes de ella hace un par de años y se desconoce.

Todo esto lo compartió la caleña en sus historia de Instagram que han sido compiladas por la cuenta de Instagram Famosos de la A a la Z, en un videoclip donde se puede ver a una Segura dolida, triste, desolada y frustrada, mostrando que no siempre hay que ser fuertes y también es válido caer para volver a encontrar su propia esencia.

“Amigos, es como que siento que estoy cansada, estoy harta, estoy tan harta… De luchar con cosas que no están en mi control, de intentar ser fuerte… Se los juro que yo soy feliz de que ustedes vean lo fuerte que he tenido que ser en mi vida para que ustedes sean fuertes también con lo que estén viviendo allá afuera, con cualquier situación que estén viviendo… Pero también está bien estar cansados, hartos de luchar con cosas que capaz ustedes no tienen forma de solucionar como algo que es la salud”, dice la influencer en su emotivo video.

La Segura ha tenido que atravesar un viaje largo y doloroso de cuenta de su salud, pues luego de un accidente que tuvo hace varios años, son muchas las secuelas que aún hoy aquejan a la vallecaucana, llevándola al hospital por largas temporadas para poder rehabilitar su cuerpo y darle la movilidad que ella muestra en sus videos.

En algunas historias adicionales que ella ha publicado en Instagram se ve cómo La Segura ha tenido que volver a la clínica, todo siempre con el ánimo de mostrar que puede superarlo todo y que siempre hay una esperanza, sin embargo, el soltar y dejar salir la frustración por su estado también es parte de su proceso de sanación.

“Yo digo: ‘siempre tengo que ser fuerte, tengo que inspirar a las personas a que sean fuertes, a que a pesar de todas las situaciones que se vengan, tenemos que ser fuertes’, pero a veces no quiero ser fuerte, estoy cansada de ser fuerte, a veces estoy cansada de mostrar que soy la persona más fuerte”, dijo la influencer entre lágrimas, contextualizando a sus seguidores sobre la situación

La Segura explicó que fue a partir de una foto que vio en su mesa de noche que se dio cuenta de su actual estado anímico y mental, cayendo en cuenta que necesita “reconstruirse” y por eso buscó ayuda psicológica con varias personas para que la ayudaran a sobrellevar ese sentimiento de culpa y dolor.

“Dios necesito reconstruirme, porque de verdad estoy muy dañada… Quizás ustedes no lo pueden entender, pero yo sí, créanme que yo llevo todos estos días estando en terapia psicológica con el apoyo de muchas personas y tratando de estar bien y de llevar este dolor a otro nivel y transformarlo, pero es horrible sentir dolor”, remata la influencer.

Esta muestra de vulnerabilidad de La Segura llega a tan solo minutos de que ella publicara muy orgullosa fotos de la celebración de cumpleaños de su mamá y su abuela, quienes cumplen años en días muy cercanos y son los dos pilares fundamentales para la vida de la vallecaucana.