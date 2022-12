La Segura sorprendió a sus seguidores con los costosos regalos que le dio a sus empleados

Natalia Segura, más conocida como La Segura, es una de las influencers y creadoras de contenido más populares en la farándula colombiana. En su perfil de Instagram, cuenta con una comunidad de 8,6 millones de seguidores, con quienes suele interactuar mediante diversas dinámicas.

Recientemente, la creadora de contenido dejó ver en redes, la gratitud que tiene por su equipo de trabajo, y además que para ella son importantes sus necesidades. Por eso, decidió dar un obsequio a sus dos empleadas, dejando ver su lado más sensible, en esta época decembrina.

En el video, se ve a la ‘influenciadora’ presentar a su equipo de trabajo y dejar en evidencia sus necesidades, las cuales quiso ayudar a cumplir. Laura es su asistente personal, a quien llevó a comprar un juego de cuarto, que incluye cama, dos nocheros y un espejo vertical, ya que se mudaría a un nuevo sitio sin amoblar.

Seguidamente, compartió la experiencia que vivió con su empleada doméstica, al ser uno de sus sueños el tener una moto propia para trasladarse.

“Pao, mañana tendrás tu motivo para venir a trabajar....RUN,RUN,RUN”, dijo la joven muy emocionada. “Y como se acerca Navidad, pues mami, feliz Navidad, espero que hayan disfrutado de todas maneras este video. Los amo mucho”.

La Segura confiesa sus inseguridades tras una cirugía que se practicó

A través de sus historias de Instagram, La Segura se abrió con sus seguidores y compartió una de sus inseguridades, la cual surgió a raíz de una liposucción que se realizó hace un tiempo.

“Les voy a decir por qué casi no uso pantalones aquí abajito, voy a confesarles una inseguridad y es la siguiente: A mí una vez que me hicieron una lipo, me dejaron, o sea, miren, he reducido medidas desde que me estoy haciendo una rutina que ya les digo, pero siento que aquí me dejaron fibrosis como en una lipo que yo me hice hace muchos años”, narró la influencer en la introducción de su mensaje.

La creadora de contenido explicó que la rutina de ejercicio que realiza está enfocada en “apretar” el abdomen para tenerlo más tonificado, sin embargo, aclaró que no tiene nada que ver con la fibrosis.

“Lo que me hago de mi rutina para apretar el abdomen y tenerlo más así no tiene nada que ver con lo de la fibrosis. Eso ni siquiera sé como se arregla (...). No sé si tienen alguna recomendación para su servidora para mejorar esto de la fibrosis. No sé, masajes, máquinas especializadas, alguna cirugía que sea ambulatoria o algo así”, dijo La Segura.

La creadora de contenido aprovechó la ocasión para compartir un mensaje con sus millones de seguidores, a propósito del tema de las inseguridades. En tal virtud, aseguró que es normal sentirlas, aunque también precisó que es importante aprender a aceptarlas.

“(...) Porque quien diga que no tiene inseguridades en la vida, o es muy mentiroso o es muy fuerte de mente. Aunque yo, a través del tiempo, he aprendido a amarme y aceptarme tal cual soy, porque no hay de más. Es mi cuerpo. Por eso hoy en día no tengo tanto problema con mostrarles a ustedes mi realidad, por eso no sé si han notado que yo siempre uso pantalones hasta arriba, porque los amo. Me encantan. Pero también siento que, de cierta manera, cubro esa pequeña inseguridad (...) Si tienen consejos, con mucho gusto se los recibo (para la fibrosis)”, concluyó La Segura.

La caleña pasó por una cruda realidad con su cuerpo, confesando que pensó en distintas ocasiones en “dejar de vivir” y ponerle freno a los dolores que padecía.

Tras la extracción de los biopolímeros que tenía en sus glúteos, la influencer se pronunció en diferentes ocasiones sobre los procedimientos quirúrgicos a los que se debía someter para salir adelante con su salud y evitar una recaída fuerte. Poco a poco su recuperación tomó impulso, por lo que actualmente se mostró mucho más activa en sus cuentas oficiales.