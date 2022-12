“Dejen de ser tan hps”: la respuesta de La Segura a quienes dudan de su enfermedad

Natalia Segura siempre se ha mostrado como una mujer aguerrida y frentera en las redes sociales, donde no solo publica videos cómicos con sus colegas, sino también promociona todos sus negocios y alienta a sus más de 8,6 millones de seguidores a sobrepasar los obstáculos que la vida les pone, como ella misma ha tenido que hacerlo con graves situaciones económicas y de salud que logró superar.

Sin embargo, esto la ha llevado a un punto de desgaste físico, mental y emocional que ahora la tiene en terapia, tratando de sobrellevar un dolor inmenso que siempre la acompaña y le hace sentirse “dañada” y “cansada”, pues ve lo que publica en Instagram y no es congruente con lo que ella está viviendo, más cuando se encuentra fotografías o imágenes de ella hace un par de años y se desconoce.

Ante varias confesiones que ha hecho la creadora de contenido sobre su estado emocional y físico, cabe resaltar que también tuvo que pasar por el quirófano para una extracción de biopolímeros y luego una de reconstrucción de glúteos, muchas personas no dejan de hacerle críticas y le envían fuertes mensajes.

Es por eso que ella decidió responder a través de sus historias de Instagram a todos los que juzgan sin saber qué pasa detrás de la pantalla y a quienes aseguran que toda su enfermedad se trata de marketing por la época navideña.

“Vamos a peinar a unos cuantos porque ¿se acuerdan que les dije que en estos días yo andaba bien contestoncita esta temporada? Y le voy a decir una cosa, no es que a mí me afecten los comentarios, algunos me han afectado, sí claro, cuando estoy vulnerable, pero en este momento no me están afectando, pero me dan ganas de peinar y repeinar con gel y mandarlos a comer mierd... claro que sí”, empezó diciendo.

La Segura indicó que no le desea a nadie que pase por lo que ella está pasando y que hay personas que la critican por continuar mostrándose en redes sociales. “Desde que el dolor me permita moverme, voy a hacer mi vida común y corriente, trabajando y haciendo mi vida”, aseguró.

Luego añadió: “vamos a aclarar algo para que ustedes se vayan a comer una tonelada, una volquetada de mierd... primero. Ustedes quieren que me eche a morir, pero el hecho de estar pasando por un momento de salud difícil no me está matando (…) así que me van a seguir viendo en las historias y trabajando”.

La creadora de contenido aseguró que ella debe cumplir con los contratos que tiene, así como muchos también deben velar por el bienestar de su familia. “Le aconsejo que deje de ser tan caradura y piense si estas cosas le pasan a usted. Dejen de ser tan hps porque se los juro que no hay otra palabra”.

La Segura sorprendió a sus seguidores con los costosos regalos que les dio a sus empleados

Recientemente, la creadora de contenido dejó ver en redes la gratitud que tiene por su equipo de trabajo, y además que para ella son importantes sus necesidades. Por eso, decidió dar un obsequio a sus dos empleadas, dejando ver su lado más sensible, en esta época decembrina.

En el video se ve a la influencer presentar a su equipo de trabajo y dejar en evidencia sus necesidades, las cuales quiso ayudar a cumplir. Laura es su asistente personal, a quien llevó a comprar un juego de cuarto que incluye cama, dos nocheros y un espejo vertical, ya que se mudaría a un nuevo sitio sin amoblar.

Seguidamente, compartió la experiencia que vivió con su empleada doméstica, al ser uno de sus sueños el tener una moto propia para trasladarse.

“Pao, mañana tendrás tu motivo para venir a trabajar... RUN,RUN,RUN”, dijo la joven muy emocionada. “Y como se acerca Navidad, pues mami, feliz Navidad, espero que hayan disfrutado de todas maneras este video. Los amo mucho”.