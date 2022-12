Se confesó: ‘La Segura’ realizó particular dinámica y le contó a sus seguidores qué no le gusta de su actual pareja

Natalia Segura, nombre de pila de ‘La Segura’, llamó la atención de los curiosos en las redes sociales con distintos contenidos en los que habló de su vida personal, los problemas de salud que atravesó y las oportunidades que se dio en el amor. La caleña abrió las puertas de su vida, dándole paso a que los seguidores indagaran sobre algunos detalles de su intimidad.

Recientemente, la influencer colombiana llamó la atención de algunas personas en TikTok, luego de unirse a un ‘trend’ donde mencionaba cinco cosas que no le gustaban de su pareja sentimental. La creadora de contenido subió un video junto a su novio, Ignacio Baladán, donde ambos se sinceraron y utilizaron un tono de broma para realizar la dinámica.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, ‘La Segura’ arrancó la actividad, enfatizando en que no le gustaba que su compañero sentimental hiciera algunas cosas que le sacaban el mal genio y luego pretendiera que no pasó nada.

“Vamos a hacer las cinco cosas que no nos gustan del otro”, dijo la caleña, a lo que el chef respondió: “Va a ser difícil”.

“Lo primero que no me gusta de ti, y odio de ti, no mentira, que lo quiero y lo odio, es que cuando haces algo que no me gusta y me da rabia, quieres que yo haga como si nada, que lo suelte”, mencionó Natalia Segura, desatando unas cuantas risas en su novio, quien insistió en que ella debía soltar las cosas rápido.

El creador de contenido aprovechó y reveló que algo que no disfrutaba de su pareja era que “es muy renegona, lo reniega y lo retiene”, quedándose en este punto.

‘La Segura’ agregó a su listado que a veces no le gustaba lo hiperactivo que era Ignacio Baladán, pues en ocasiones hacían planes y ella se quería recostar a descansar, mientras que él deseaba seguir en otras actividades.

“Otra cosa que no me gusta de mi novio es que no se puede quedar quieto, no es mentira. Hay momentos en los que no quiero hacer nada, pero él ya parece un mico saltando por todos los palos”, dijo.

Para finalizar la dinámica, ‘La Segura’ mencionó que “odiaba que su novio sea tan asquiento, tan cansón” con distintas cosas. El chef afirmó que, por su parte, algo que le disgustaba de la colombiana es que “sea muy terca” en diferentes momentos y situaciones.

Al terminar el clip, ambos se besaron y dejaron claro la gracia que les causó realizar este ‘trend’.

@la_seguraa 5 cosas que no nos gustan de nosotros… versión novios😒🤣♥️ @Ignacio Baladan ♬ sonido original - LA_SEGURA

La respuesta de ‘La Segura’ a quienes dudan de su enfermedad

Ante varias confesiones que ha hecho ‘La Segura’ sobre su estado emocional y físico, cabe resaltar que también tuvo que pasar por el quirófano para una extracción de biopolímeros y luego una de reconstrucción de glúteos, muchas personas no dejan de hacerle críticas y le envían fuertes mensajes.

Es por eso que ella decidió responder a través de sus historias de Instagram a todos los que juzgan sin saber qué pasa detrás de la pantalla y a quienes aseguran que toda su enfermedad se trata de marketing por la época navideña.

“Vamos a peinar a unos cuantos porque, ¿se acuerdan que les dije que en estos días yo andaba bien contestoncita esta temporada? Y le voy a decir una cosa, no es que a mí me afecten los comentarios, algunos me han afectado, sí claro, cuando estoy vulnerable, pero en este momento no me están afectando, pero me dan ganas de peinar y repeinar con gel y mandarlos a comer mierd... claro que sí”, empezó diciendo.

‘La Segura’ indicó que no le desea a nadie que pase por lo que ella está pasando y que hay personas que la critican por continuar mostrándose en redes sociales. “Desde que el dolor me permita moverme, voy a hacer mi vida común y corriente, trabajando y haciendo mi vida”, aseguró.

Luego añadió: “vamos a aclarar algo para que ustedes se vayan a comer una tonelada, una volquetada de mierd... primero. Ustedes quieren que me eche a morir, pero el hecho de estar pasando por un momento de salud difícil no me está matando (…) así que me van a seguir viendo en las historias y trabajando”.

La creadora de contenido aseguró que ella debe cumplir con los contratos que tiene, así como muchos también deben velar por el bienestar de su familia. “Le aconsejo que deje de ser tan caradura y piense si estas cosas le pasan a usted. Dejen de ser tan hps porque se los juro que no hay otra palabra”.