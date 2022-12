Carolina Cruz reveló si ha ‘cangrejeado’ con Lincoln Palomeque; contó si buscaron reconciliarse

Carolina Cruz se convirtió en protagonista de diferentes noticias en los medios nacionales, debido a los constantes detalles que reveló sobre cómo fue su proceso de separación, los momentos complejos que vivió con la salud de su hijo y el vínculo de padres que construyó con Lincoln Palomeque. Ambos decidieron separarse, pero enfocaron su atención y cariño en los cuidados y crianza de sus pequeños.

Recientemente, la presentadora de Día a día concedió una entrevista a Eva Rey, en el formato Desnúdate con Eva Rey, donde no dudó en hablar de su actual relación con el actor y mencionar si extraña algo de la relación que sostenían. La española enfatizó en este punto, señalando si en algún punto de la rutina no añoraba esas dinámicas que se generaron durante tantos años.

“¿No echas nada de menos de Lincoln?”, preguntó la periodista, a lo que la modelo respondió: “No echo nada de menos porque igual él hace muy bien su labor como papá, entonces digamos que para mí ahora es importante eso; tenemos una relación muy tranquila, muy respetuosa y madura, entonces ahora no extraño nada, porque así como estoy, estoy muy bien”.

De igual manera, Rey profundizó un poco más, indagando si Cruz no atravesó momentos de tusa o recuerdos dolorosos, por lo que finalizó su vínculo con el famoso artista. La presentadora puntualizó que no llevó a cabo esta etapa en su vida, pues se centró en la salud de su hijo y dejó de lado esas memorias de vida en pareja.

“A mí me ha pasado una cosa muy particular y es que yo siento que yo no hice ese duelo, porque fueron las dos cosas al tiempo, el proceso de separación y la salud de Salvador. Lo que hice fue enfocarme en Salvador, en que estuviera bien, sano y en sus terapias, además de que me centré mucho más en Matías, demasiado, diría yo. Tanto, que creo que por eso no tuve una tusa que me hiciera extrañar algo de lo que era la vida en pareja”, afirmó la empresaria en el diálogo.

No obstante, Eva Rey quiso saber más detalles de cómo funcionó la comunicación de ambos famosos colombianos, por lo que le preguntó a Carolina Cruz si en algún punto ‘cangrejeó’ con Lincoln Palomeque. La presentadora dio una contundente respuesta, señalando que no existe ninguna posibilidad.

“Mejor dicho, ¿no han cangrejeado?”, indagó la europea, a lo que la exreina vallecaucana dijo: “No, no, ni hemos, ni va a pasar”.

Ante esto, la periodista interrogó si en algún momento existió interés en intentarlo de nuevo por parte de alguno, o si todo quedó claro y fue definitivo.

“¿No ha habido un momento en ninguno de los dos donde cayera en debilidad y dijera: ‘Por qué no lo volvemos a intentar’?”, dijo Rey, a lo que la modelo afirmó que no. “No, ninguno de los dos”, mencionó la empresaria, agregando que no existió, de ambas partes, nunca ese interés por retomar su relación.

La española habló de la comunicación que tenían en la actualidad, buscando saber si se escribían constantemente o era muy esporádico. “¿Se mensajean todos los días?”, preguntó, a lo que Cruz respondió que no, que era más una charla por los niños y el cuidado que requerían.

“Tampoco, muy de vez en cuando, pero sobre todo por el tema de los chiquitos”, finalizó la vallecaucana.

Con estas declaraciones, Carolina Cruz aclaró que ni Lincoln ni ella tuvieron una cercanía para intentarlo de nuevo, prefiriendo llevar su rol de padres y convertirse en un equipo para sacar adelante a Matías y Salvador.