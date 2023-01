Luisa Fernanda W recibió incómoda pregunta sobre su cuerpo; aclaró si está embarazada de nuevo

La joven habló de una particular interrogante que le hicieron con respecto a su figura.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llamaron la atención de los curiosos en redes sociales con su celebración de Año Nuevo en clima tropical, donde posaron unidos y emocionados. El cantante y la empresaria se robaron los elogios de miles de sus fieles seguidores, quienes disfrutaron al verlos felices con sus dos pequeños, Domenic y Máximo, mientras recibían el 2023.

En los primeros días de enero, la influencer aprovechó sus redes sociales para compartir imágenes y videos del descanso que estuvo tomando en Cartagena con sus allegados. La paisa presumió los looks que eligió para este viaje que realizó, recibiendo toda clase de reacciones de sus fans.

Sin embargo, pese a la emoción que estaba sintiendo en estos días alejada de la rutina laboral, Luisa Fernanda W publicó un inesperado video en el que comentó un incómodo suceso que atravesó en su cuenta personal de Instagram, luego de mostrar cómo le quedaba un diseño de vestido de baño. La antioqueña aprovechó este clip y se refirió a quienes siguen opinando del cuerpo ajeno, cuestionando esta conducta repetitiva.

Según se apreció, la creadora de contenido reveló que una mujer le envió un mensaje en el que le preguntaba si estaba embarazada de nuevo, ya que se le veía una “pancita” y su figura no estaba como antes. La colombiana tomó aire y manifestó su descontento con esta clase de situaciones, ya que no le veía la finalidad a realizar estas interrogantes.

“Me cambié el vestido de baño, el que tenía estaba divino, pero hoy estoy de vestido de baño negro. Imagínense que les cuento que ahorita en los comentarios una nena me dijo: ‘¿estás embarazada otra vez? Es que te veo como pancita’”, relató en una historia, mientras hacía expresiones de incomodidad.

De igual forma, Luisa Fernanda W lanzó varias preguntas, agregando que hasta ahora tenía dos meses de su segundo parto, por lo que era entendible que su cuerpo estaba regresando a la figura habitual. Allí también afirmó que así no estuviera en este proceso materno, nadie tendría que opinar sobre su vida personal.

“Ay, Dios mío, ¿por qué hacen esos comentarios? Llevo dos meses posparto y así no estuviera en post parto, ¿qué si tuviera pancita? ¿por qué hacen esos comentarios? ¿Quisiera entender? Dos meses de posparto y me siento muy bien, aceptando mi proceso, feliz, tranquila, disfrutando de mis hijos, de mi familia, disfrutando de cómo estoy, de cómo me veo…bien”, concluyó.

Luisa Fernanda W, con tierno video junto a su bebé, reveló uno de sus propósitos para 2023

Días atrás, la atención de los curiosos se posó sobre un video que subió Luisa Fernanda W a su cuenta oficial de Instagram, el cual dejaba ver un tierno momento que estaba viviendo con su segundo hijo. La youtuber compartió estas imágenes para hablar de sus propósitos para 2023, manifestando lo agradecida que estaba con todo lo vivido.

“Yo inicio mi año muy feliz y agradecida con Dios, con la vida, con ustedes...miren, les voy a decir una cosa, independientemente de lo que estés pasando en la vida, no te olvides de confiar y creer en Dios, todo en la vida siempre pasa por una razón, a veces no lo entendemos y no es fácil entenderla, pero confiemos en Dios, que él siempre va querer lo mejor para nosotros”, mencionó al inicio del video publicado en su cuenta oficial.

La influencer afirmó que uno de sus propósitos para arrancar el año era iniciarlo con ejercicio y entrenamiento, sin ponerse excusas o peros.

“El 28 de diciembre me metí una fiesta espectacular en el concierto de Feid y Arcángel. Estuve estos días relajada y quiero empezar mi año haciendo ejercicio, voy a entrenar aquí en la habitación. Aunque donde estoy no hay gimnasio, 1 de enero haciendo ejercicio”, agregó.

“Les deseo eso, mucho amor, mucha salud y con eso estamos on fire (encendidos)”, dijo la paisa, para después subir un video de su segundo bebé, donde se le puede observar el color de ojos y los cacheticos.