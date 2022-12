Video | El susto de Luisa Fernanda W con sus hijos: todo comenzó con una araña en su pijama

La influenciadora explicó cómo sucedió todo y aclaró que no pasó a mayores.

La generadora de contenido Luisa Fernanda W contó en TikTok el susto que pasó con sus dos hijos, Domenic y Máximo; según explicó en un video, todo comenzó con la presencia de una araña a la que intentó espantar en varias oportunidades.

La influenciadora narró que el animal comenzó a caminar sobre ella y que cuando intentó sacudirse para quitársela de encima, el arácnido terminó sobre la cobija de su hijo menor; de inmediato volvió a moverla y pensó que todo había llegado a su fin, pero cuando le dio la vuelta, se percató, nuevamente, de la presencia del animal.

Allí, Luisa Fernanda W decidió matar la araña, pues sintió amenazada la integridad de sus pequeños. Finalmente, se deshizo de la criatura y, según ella, llegó la hora de dormir, momento para el que tiene un ritual específico en el que acomoda unas almohadas de forma especial para evitar que su hijo mayor, Máximo, se caiga de la cama.

Parece ser que todo el alboroto causado pro la araña la distrajo tanto que, justo ese día, no puso las almohadas y allí sucedió lo inesperado.

La W contó que ya estaban durmiendo y que un golpe la alertó; cuando se percató, se trataba de Máximo, quien se había caído de la cama en la que dormía con ella; la generadora de contenido aseguró que el hecho no pasó a mayores, pues la altura no es considerable y el tapete logró amortiguar, en algo, el golpe.

“No parce, qué es esta noche de perros. Menos mal, la cama es bajita y acá en mi habitación hay tapete en todo el cuarto, entonces la cama bajita y el tapete amortiguó un poquito el golpe. El niño no se pegó muy duro, pero se me cayó. Dios mío, estoy destruida. Buena noche, de arañas y caídas”, fue el cierre que le dio Luisa Fernanda W a su video en el que además explicó que se encontraba sola en la casa porque su pareja, el cantante Pipe Bueno, se encontraba de gira fuera del país.

Critican a Luisa Fernanda W por su forma de cantar

La W no pierde oportunidad para demostrar sus colores vocales y su rango musical, como lo hizo en sus historias de Instagram, donde luego de mostrar las propiedades de los productos de belleza que vende, se desató cantando una canción de la mítica banda RBD, que anunció una gira de reencuentro el próximo año.

De inmediato, los críticos de la creadora de contenidos volvieron a hacer de las suyas para decirle a la paisa que mejor siga vendiendo cosméticos, asunto que a Luisa no la trasnocha, pues ya tienen maestría en manejo de haters en las redes sociales y por eso ella ha sabido mantenerse vigente y fuerte en ese ambiente, en el que cada vez hay más luminarias con contenido muy profesional.

Sus comienzos en la red

Recientemente, en uno de los espacios que dedica Luisa para hablar con sus seguidores, esta explicó cómo empezó a realizar videos mientras se maquillaba. El video compartido por la emprendedora fue titulado de la siguiente manera: “Parte uno de cómo inicié haciendo videos en Internet mientras me maquillo”.

“Desde muy niña he amado las redes sociales y gracias a Dios desde que estaba muy chiquita tuve acceso a tener un computador y un celular. Mis primeras redes sociales fueron Myspace, Hi5… Les cuento que Luisa Fernanda W en esa época era viral, ya que amaba tomarme cantidad de fotos y eran fotos muy bien pensadas para la época”, relató.

Con el paso de los años, empezaron a tomar fuerza redes sociales como Facebook y se dieron a conocer los primeros Youtubers. Ante el auge y el uso que se le estaba dando a YouTube, la influenciadora tuvo contacto por medio de la plataforma con youtubers estadounidenses y pudo ver el contenido subido por el mexicano Werevertumorro.

“Quería hacer videos porque me parecía muy divertido, el primer canal que creé se llamaba WTF, fue un canal muy chévere, después de esto Instagram hace la actualización de poder subir videos y ahí es cuando Luisa Fernanda W se vuelve viral. Y la gente me pedía más y más videos y yo decía: ¿de qué voy a hacer un video?; empezaba a recordar historias que me contaron mis amigas o anécdotas personales y las plasmaba en estos videos de 15 segundos”, relató.