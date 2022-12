Luisa Fernanda W ofreció “muy buena” recompensa por objeto que perdió en concierto con Pipe Bueno

El nombre de la influenciadora y empresaria antioqueña Luisa Fernanda W es uno de los más mencionados en las plataformas sociales. Recientemente, la figura pública acompañó a su compañero sentimental y padre de sus dos hijos, Pipe Bueno, en una presentación que tuvo lugar en Medellín.

Allí, la multifacética mujer hizo parte del show del intérprete caleño de sencillos como Cupido Falló o Te hubieras ido antes. Lo mismo pasó en un encuentro que el cantante protagonizó en Bogotá con varios exponentes del género popular, como Jhony Rivera, entre otros.

En términos generales, los conciertos salieron bien, pero Luisa Fernanda W tuvo un percance en la puesta en escena que se dio en la capital de Antioquia. En medio de todo lo que implicó estar en el show, se perdió un teléfono celular y la creadora de contenido acudió a sus millones de seguidores en Instagram, donde pidió ayuda.

En vista de que hoy en día estos aparatos representan más que un lujo, si no que también son un método de trabajo y comunicación constante, la joven paisa ofreció una remuneración o recompensa para aquella persona que le colabore con la entrega de este dispositivo.

En historias de Instagram, donde ya llegó a los 18 millones de seguidores, la influencer escribió: “Perdimos un celular igual a este en el concierto de Pipe en Medellín. Quien lo haya encontrado, comuníquese a este número de teléfono; damos una muy buena recompensa”, compartió y adjuntó una fotografía de la referencia del celular extraviado.

Cabe señalar que la compañera sentimental de Pipe Bueno, con quien conformó una familia y son padres de Domenic y Máximo, no detalló si el teléfono celular es de su propiedad o de alguien cercano. Por el momento, Luisa no dio más detalles y es incierto si logró su cometido.

A continuación, la captura de pantalla de las historias en Instagram:

En el concierto de su compañero sentimental se perdió un teléfono celular. Instagram: @luisafernandaw - Foto: Instagram: @luisafernandaw

“Estaba súper asustada”: rompió el silencio e hizo una confesión a sus seguidores

En uno de los conciertos de Pipe Bueno, la joven se subió en el escenario y cantó ante miles de personas algunos temas que ha compuesto con su pareja, así como covers de otras canciones.

Sin embargo, luego de haber sido ovacionada por los asistentes al concierto, la joven confesó que sintió mucho temor de subirse al escenario porque en el pasado ha sido muy criticada por sus interpretaciones musicales.

“Este fin de semana estaba súper asustada de montarme a esa tarima, me monté en esa tarima porque Pipe fue quien me convenció y me dijo: “Lu, tú vas a cantar en mi show y yo le dije que no me sentía preparada y vas a cantar, son mis 15 años, compláceme por favor y yo “amor, me voy a montar en esa tarima por ti”, me dio una fuerza tan increíble que yo me monté ahí por él”, contó.

En este sentido, afirmó que tanto ella como Pipe Bueno estaban muy nerviosos por subirse al escenario, pero aseguró que esto es una enseñanza para poder ver de mejor manera los momentos complicados que la vida pone en el camino y creer que lo que los demás piensen o digan no los define como seres humanos.

Igualmente, contó que, en el tema musical, sigue en clases de técnica vocal para perfeccionar su voz y poder ser mejor cada día y explotar este talento. Cabe mencionar que la empresaria lleva poco tiempo dedicándose al canto de manera profesional. Además, desde su embarazo no hacía ningún tipo de show y mucho menos frente a tantos espectadores.