Video | Así fue la sorpresiva aparición de Luisa Fernanda W en pleno concierto de Pipe Bueno en Bogotá

El cantante Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W conforman una de las parejas más mencionadas y estables de la farándula colombiana. Recientemente, la pareja se convirtió en padres por segunda ocasión, hecho por el cual, la opinión pública ha puesto sus ojos en la pareja y en cada uno de los procesos que enfrentan a diario, al ser padres de dos hijos en medio de agendas tan apretadas.

Recientemente, el cantante de música popular se presentó en la capital del país, más exactamente en el Movistar Arena, su pareja Luisa Fernanda W acompañó al artista en tarima y ante de hacer parte del show esta no pudo evitar los momentos de nervios y tensión que sintió previo a su aparición en medio del espectáculo.

La también empresaria apareció en tarima como artista invitada, en medio de su presentación la mujer interpretó varias canciones que ha compuesto de manera independiente y otras junto a Pipe Bueno; además interpretó algunos covers de otras melodías.

Amigos, colegas y fanáticos, de la ahora cantante, destacaron la seguridad que mostró Luisa en el escenario; sin embargo, los momentos de tensión que vivió la creadora de contenido, antes de subir a la tarima, quedaron registrados en un video. Cabe mencionar que la empresaria lleva poco tiempo dedicándose al canto de manera profesional; además, desde su embarazo no hacía ningún tipo de show y mucho menos frente a tantos espectadores.

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, Luisa le compartió a sus seguidores la tensión y los momentos previos que vivió y sintió antes de estar en tarima en frente de tantos espectadores.

La creadora de contenido y ahora cantante se fundió en un abrazo con una de sus trabajadoras para intentar calmar la ansiedad y los nervios que sintió antes de su presentación; además, aprovechó para realizar varias respiraciones profundas con el fin de tranquilizarse.

Su presentación dejó todo tipo de comentarios en donde varios seguidores destacaron la puesta en escena y la hermosa pareja que conforman Pipe y Luisa; sin embargo, otros indicaron que Luisa no canta y que lo que hace es nublar el talento de su esposo.

Pipe Bueno reveló qué lo enamoró de Luisa Fernanda W y habló de su etapa como padres de familia

En medio de su proceso como padres, los dos colombianos han sido cuestionados por el vínculo que sostienen, los planes a futuro y las expectativas que llenan su vida actualmente.

En medio de este panorama, el cantante de música popular se mostró emocionado con estas etapas que llegaron a su realidad, señalando lo feliz que es con su compañera sentimental y sus dos hijos.

Recientemente, Pipe Bueno concedió una entrevista a Superlike, del Canal RCN, donde reveló la admiración que siente por Luisa Fernanda W al ser la madre de sus hijos. En la conversación le preguntaron al artista popular qué fue lo que lo cautivó de la youtuber, llevándolo a dar el paso de formar su núcleo familiar.

“Yo creo que muchas cosas, la verdad. No es como que yo vi características para que fuera la madre, sino que me enamoré de una mujer maravillosa… esas virtudes, esas cosas buenas que tiene como mujer, yo no sabía que se iban a terminar convirtiendo en detalles de una madre perfecta para mis hijos, que además la hicieron una gran pareja para mí. O sea, esas cualidades que ella tiene, ya cuando conformamos un hogar, fue que me di cuenta de que se convertían en eso, yo simplemente me dejé llevar del corazón, ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero”, indicó el cantante.

No obstante, Pipe Bueno enfatizó en que su relación se consolidó y los ayudó a salir adelante, pese a que el camino no fuera fácil. Los dos se unieron y lanzaron ideas que actualmente los mantiene unidos.

“Eso llevó a que por ejemplo unidos hiciéramos Rancho MX, que es un proyecto absolutamente exitoso, también hacer música con ella es divino, sacamos una línea de maquillaje para ella. Eso no pasa siempre, eso es cuando se encuentran dos personas con objetivos similares, somos personas diferentes para que la gente lo sepa, por eso nos complementamos”, agregó.