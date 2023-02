Elianis Garrido se despacha contra seguidor que la mandó a depilarse las cejas

Elianis Garrido es una de las mujeres más carismáticas y alegres de la televisión colombiana, todo lo opuesto a como se dio a conocer en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde salió expulsada luego de atentar físicamente contra su compañero de show, Óscar Naranjo, polémico por su actuar extrovertido y dramático.

Las épocas inmaduras de Elianis pasaron y ahora es una de las mujeres más recatadas y simpáticas de la farándula nacional, quien no solo demuestra una personalidad arrolladora frente a las cámaras, también lo hace en otros escenarios como en sus clases de baile y sus apariciones en público, donde su recato y elegancia enamoran por donde vaya.

Garrido lucha contra los prejuicios hacia las mujeres. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

Todo esto Elianis lo plasma en sus redes sociales, donde se le ve ataviada en luminosos y exquisitos vestidos de muchos metros de largo que engalanan su figura y maquillajes a tono con su color de piel y su estructura facial, que resaltan sus ojos expresivos y su sonrisa brillante, que denota todo el sabor barranquillero que otras luminarias del país también ostentan, como la ex Miss Universo Paulina Vega, la cantante Shakira o la actriz de Hollywood Sofía Vergara.

Elianis es barranquillera y lo muestra con orgullo. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

Pero no todo es color de rosa en las redes sociales de la presentadora y ella misma lo hizo evidente en sus historias de Instagram, donde dejó en evidencia a un seguidor que le criticó el estilo grueso y potente de sus cejas, que ella siempre lleva con mucho volumen y lo más sombreadas en negro posible, cosa que le disgustó muchísimo a dicho cibernauta.

“¿Por qué no te depilas las cejas?, es solo curiosidad, creo que se te verían mejor” y “la cejas pa cuándo”, fueron las frases de la discordia que Elianis atajó de raíz tomándole un pantallazo y mostrándoselas a sus más de 6,2 millones de seguidores, dejándoles claro que opinar sobre los rasgos físicos de las demás personas no hace parte de una “opinión personal”, todo lo contrario, puede llegar a ser catalogado como matoneo.

Garrido no se queda callada frente a las críticas a su apariencia. Foto: Instagram @elianisgarrido. - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido.

“No son críticas ‘constructivas’ decirle a los demás cómo deben verse, vestirse o cuánto deben pesar. La libertad de los demás es tan valiosa como la propia”, le respondió al cibernauta con su primera frase, para luego continuar con la segunda crítica: “¿En serio?, ¿qué necesidad? Yo siempre ignoro esto porque me causa gracia que se tome el tiempo de escribirme en tres oportunidades distintas lo mismo. ¿En qué le afectan mis cejas a alguien?, ¿por eso sube la yuca o bajan los impuestos?”.

No contenta con eso, Garrido siguió su lección de urbanismo y se despachó a su estilo, como mejor lo sabe hacer, con mucha elegancia y simpatía, pues ella ya tiene claro que entrar a pelear con la gente no lleva a nada bueno y menos con una persona que ni conoce, pues solamente interactúa con ella a través de las redes sociales.

“Y bebé, no son pintadas, mañana te muestro cómo me las pego así. ¡A mí me encantan! Y como están en mi cara, es a mí a quien debe importarle. Usted use sus cejas como a usted le gusten, que yo no opino de las suyas porque no están en mi cara”, finalizó la barranquillera.

Elianis se ha convertido en toda una celebridad de élite en la costa Caribe colombiana, pues ella sabe muy bien que es embajadora de su natal Barranquilla y lo hace con mucho orgullo, tal como lo demostró durante la pasada edición del Carnaval, en la que deslumbró en la tradicional Guacherna como una “Negrita Puloy” muy contemporánea, con una tradicional pollera que ella elevó a su máxima expresión bailando en su comparsa durante todo el recorrido que hizo.