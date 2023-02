Elianis Garrido subió la temperatura con un baile en minivestido

“¡Qué manera de mover las caderas!”, escriben los seguidores de la presentadora y actriz Elianis Garrido cada vez que aparece protagonizando uno de sus llamativos bailes con atuendos de infarto que resaltan su figura.

La presentadora Elianis Garrido contrajo matrimonio hace unos meses. - Foto: Instagram @elianisgarrido

La exprotagonista de novela tiene la capacidad de poner a suspirar a sus admiradores con sus movimientos y es que para nadie es un secreto que tiene un increíble talento para la danza -como toda una barranquillera-.

Recientemente, por ejemplo, apareció bailando al ritmo de merengue con un minivestido color negro brillante que puso a fantasear a los internautas. “Me siento poderosa con la melena de @el_rey_de_los_rubios. Viernes de merengue... a lo Shak‼️ Esta buena esta versión”, anotó haciendo referencia al nuevo tema de la cantante Shakira con Bizarrap en la que critica a su expareja, el futbolista español Gerard Piqué.

De hecho, durante los últimos días, Garrido ha dejado en evidencia que hace parte de la lista de fanáticos de la intérprete de Ojos así y hasta ha aprovechado sus más recientes canciones para compartir mensajes de admiración hacía la cantante y sus letras. “Mucho con demasiadoooooo”, fue el mensaje que escribió tras escuchar el sencillo Bizzarap Music Sessions 53.

Sus movimientos de cadera ponen loco a más de uno y por eso nunca dudan en llenarla de elogios en sus publicaciones. “Divina”, “eres hermosa”, “el cuerpazo que se carga esta mujer”, “estás más buena que una cerveza vestida de novia”, “divina y a lo más Shaki más linda aún”, “me encanta”, “amo a esta mujer”, se puede leer en el video donde se muestra bailando merengue.

A lo largo de su carrera, Elianis Garrido ha dejado a muchos con la boca abierta, precisamente por su indiscutible talento para bailar diferentes géneros musicales entre reguetón, bachata, salsa, champeta y más. De hecho, es uno de los detalles que más tiene enamorados a sus fanáticos porque en sus redes sociales se pueden encontrar varias muestras de coreografías bastante profesionales que la han llevado a grabar o estar presente en importantes eventos como el Carnaval de Barranquilla.

Elianis Garrido reveló por qué se operó, de nuevo, la nariz: “Amanecía hinchada”

Elianis Garrido se ubicó como una de las presentadoras más comentadas del momento, debido al camino que se abrió en formatos televisivos como Lo sé todo. La barranquillera cautivó con su belleza, su profesionalismo y el estilo que plasmó en cada una de las emisiones en las que participó en los últimos años.

No obstante, en los últimos días, la exProtagonista de Nuestra Tele 2012 llamó la atención de los curiosos con una inesperada ausencia del formato de entretenimiento y las redes sociales. La colombiana se mantuvo alejada de estos escenarios, debido a un tema personal, el cual fue comentado luego.

De acuerdo con lo que reveló Elianis Garrido, este espacio se dio por un nuevo procedimiento quirúrgico al que se sometió, el cual hacía parte de una corrección en su rostro. Aunque no dio detalles en ese momento, las miradas de los curiosos se ubicaron sobre una nueva historia en su perfil oficial de Instagram, donde mencionó las razones que la llevaron a operarse otra vez.

La presentadora fue sincera y contó que volvió a someterse a una cirugía estética. Foto: Instagram @elianisgarrido - Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

De acuerdo con lo que especificó la barranquillera, la decisión no fue fácil y la hizo cuestionarse sobre lo que sucedería más adelante. Sin embargo, un constante dolor e incomodidad hicieron que buscara ayuda, ya que su cuerpo no estaba reaccionando bien con los procedimientos que hicieron otros especialistas en el pasado.

“Tomar la decisión no fue fácil (tenía miedos y con antecedentes dolorosos en mi nariz). Mis últimas dos cirugías anteriores en su momento quedaron superbién y yo estuve tranquila, las últimas dos fueron con grandes profesionales, nunca fue una mala praxis. Mi piel y los injertos del cartílago de la oreja empezaron a molestar con el tiempo, ¿por qué? No lo sé. No soy médica, pero según me han explicado, pasa mucho con personas con problemas de cicatrización y de piel gruesa, es como una lotería”, mencionó en un post de su cuenta.

“Este último año yo tenía un dolor constante en la nariz, como cuando tienes un barrito que no sale. Era molesto, y había días que amanecía hinchada, enrojecida y la cicatriz interna me dolía aún dos años después de la cirugía”, agregó, nombrando algunas de las incomodidades que pasó y que no lograba entender al inicio.

Elianis Garrido agregó que el injerto de oreja que le pusieron en su nariz no estaba dando los resultados esperados y era rechazado por su cuerpo. Al percatarse de la situación, sabía que tenía que decidirse y mirar cuál camino tomaba, pues su imagen lo era todo en los medios y las plataformas digitales.

“Al revisarme se dieron cuenta que el injerto de oreja estaba siendo rechazado por mi cuerpo. Me sentí muy triste, porque más allá de la imagen, era molesto, frustrante y, además, yo trabajo con mi imagen, trabajo en televisión y con redes sociales. No podía apresurarme. Busqué hace más de seis meses al doctor y después de revisarme, empezamos un tratamiento con inyecciones para mejorar las cicatrices y al estar un poco más manejables, afortunadamente, ya pudo operar”, dijo en el texto que subió.

Para finalizar, la presentadora de entretenimiento dio un parte de tranquilidad y aseguró que todo estaba bien actualmente, demostrando la felicidad que la rodeaba por el resultado que consiguió con el actual médico que la operó. La barranquillera manifestó que estaba entusiasmada por el que ocurría al final y estaba con incertidumbre de cómo luciría su nariz ahora.

“Estoy sumamente feliz con el resultado, conmovida hasta las lágrimas. Amo el resultado. Apenas van 15 días y debo seguir cuidándome muchísimo, pero el cambio, para mí, es increíble. Gracias a Dios por la oportunidad”, agregó.