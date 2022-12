Elianis Garrido rompió el silencio y confesó por qué se alejó de las redes sociales y la televisión

Elianis Garrido se ubicó como uno de los rostros más reconocidos y comentados de Lo sé todo en los últimos años, debido a su profesionalismo y el toque personal que implementó para cada emisión en la que participó. La barranquillera fue elogiada y aplaudida por su talento frente a las cámaras, donde no duda en reflejar un poco de su personalidad y el carácter que a muchos les llama la atención.

Poco a poco su talento la llevó a brillar entre el público, el cual le fue tomando cariño y admiración por el estilo que implementó a la hora de trabajar. Este respeto y aprecio se mudaron a las redes sociales, donde más de uno suele interactuar con la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 y los detalles de su vida personal.

Al estar en contacto constante con sus fieles seguidores y fanáticos, Elianis Garrido preocupó a más de uno con una repentina ausencia de la televisión y las plataformas digitales. La barranquillera se alejó de estos escenarios y llevó a algunos curiosos a concluir sobre esta sorpresiva decisión.

Sin embargo, pese a que la actriz se mantuvo en silencio y únicamente publicó un emotivo post para recordar un momento especial de su pasado, Elianis Garrido reapareció y envió un mensaje a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde confesó la razón de esta distancia.

“Gracias infinitas a todos los que han escrito, preguntando y hasta preocupad@s por mi ausencia del programa y de mis historias”, escribió en una imagen.

Adicional a esto, Elianis Garrido indicó que se sometió a una cirugía, por lo que se tomó unos días para recuperarse y recargar energías, de forma que pueda regresar con sus contenidos y apariciones en televisión.

“Estoy bien, gracias a Dios. Tomé unos días porque me sometí a una cirugía. Estoy bien, recuperándome satisfactoriamente”, mencionó, a lo que agregó: “Feliz en este momento”.

Elianis Garrido frenó en seco a quienes la cuestionan por no mostrar a su esposo en redes

La barranquillera mantuvo su matrimonio alejado de las plataformas digitales, por lo que más de uno insinuó que todo se había terminado en pocos meses.

Ante las constantes preguntas que recibió en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de Lo sé todo decidió reaccionar y frenar en seco a quienes hablaban de su relación. Elianis Garrido no se aguantó las opiniones ajenas y quiso hablar de su vínculo amoroso, señalando lo innecesario que era hablar de las vidas ajenas.

“Me preguntan de mala manera que por qué no etiqueto a mi esposo. Que por qué no lo subo en fotos todo el tiempo o en videos. Que si me separé tan rápido. ¿Quién entiende a la gente?”, cuestionó en una historia de su perfil.

“Cuando una pareja se muestra mucho, la critican porque se muestra mucho. Y cuando NO hacen de su relación un show mediático, entonces viven sacando conclusiones sumamente descabelladas”, agregó.

Ante los reproches y críticas que aparecieron en sus publicaciones, Elianis Garrido aclaró que Navarro se casó con ella y no con sus seguidores, por lo que a nadie le tenía que interesar por qué ella no lo mostraba constantemente.

“Mi respuesta: él se casó conmigo, no con la gente de mis redes. Me eligió a mí, a quien soy fuera de esta pantalla. Mi esposo NO necesita las redes sociales para vivir. Está el 90 % del tiempo a mi lado, no es influencer y no lo será. No crea contenido”, afirmó.

“Si usted me sigue es porque le gusta mi contenido. Si le gusta mi esposo, sígalo a él. Seguiré subiendo lo mío y cuando sienta que deseo compartir algo de nosotros, lo haré. Sin etiquetarlo, únicamente porque él no quiere. Ya hay suficientes parejas ‘mediáticas’ monetizando relaciones de mentiras por llenar el ego de los demás; juran amor eterno para que les den ‘likes’ en las fotos y en la vida real viven un infierno de mentiras y tristezas”, mencionó, refiriéndose a otras parejas de la farándula nacional.