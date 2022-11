“Él se casó conmigo, no con la gente”: Elianis Garrido frenó en seco a quienes la cuestionan por no mostrar a su esposo en redes

La modelo y presentadora Elianis Garrido dejó sin palabras a sus miles de sus seguidores luego de publicar en sus redes sociales una serie de fotos de la boda que llevó a cabo con el empresario Álvaro Navarro. Aunque la ceremonia, que se realizó el pasado 2 de julio, incluyó su respectiva celebración, la mujer prefirió que fuera una experiencia más íntima, acompañada únicamente por sus allegados.

Si bien la presentadora ya llevaba varios meses de relación con su pareja, el colombiano decidió que su matrimonio fuera secreto, por lo que la sorpresa fue mayor cuando publicó las primeras imágenes en su perfil de Instagram, en el que cuenta con una comunidad de 6,1 millones de seguidores.

Tras iniciar una nueva etapa con su pareja sentimental, Elianis Garrido quedó en el centro de comentarios y especulaciones, debido a la ausencia de contenidos en compañía de su esposo. La barranquillera mantuvo su matrimonio alejado de las plataformas digitales, por lo que más de uno insinuó que todo se había terminado en pocos meses.

Ante las constantes preguntas que recibió en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de Lo sé todo decidió reaccionar y frenar en seco a quienes hablaban de su relación. La modelo no se aguantó las opiniones ajenas y quiso hablar de su vínculo amoroso, señalando lo innecesario que era hablar de las vidas ajenas.

“Me preguntan de mala manera que por qué no etiqueto a mi esposo. Que por qué no lo subo en fotos todo el tiempo o en videos. Que si me separé tan rápido. ¿Quién entiende a la gente?”, cuestionó en una historia de su perfil.

“Cuando una pareja se muestra mucho, la critican porque se muestra mucho. Y cuando NO hacen de su relación un show mediático, entonces viven sacando conclusiones sumamente descabelladas”, agregó.

Ante los reproches y críticas que aparecieron en sus publicaciones, Elianis Garrido aclaró que Navarro se casó con ella y no con sus seguidores, por lo que a nadie le tenía que interesar el por qué ella no lo mostraba constantemente.

“Mi respuesta: Él se casó conmigo, no con la gente de mis redes. Me eligió a mí, a quien soy fuera de esta pantalla. Mi esposo NO necesita las redes sociales para vivir. Está el 90% del tiempo a mi lado, no es influencer y No lo será. No crea contenido”, afirmó.

“Si usted me sigue es porque le gusta mi contenido. Si le gusta mi esposo, sígalo a él. Seguiré subiendo lo mío y cuando sienta que deseo compartir algo de nosotros, lo haré. Sin etiquetarlo, únicamente porque él no quiere. Ya hay suficientes parejas ‘mediáticas’ monetizando relaciones de mentiras por llenar el ego de los demás; juran amor eterno para que les den likes en las fotos y en la vida real viven un infierno de mentiras y tristezas”, mencionó, refiriéndose a otras parejas de la farándula nacional.

Por último, la presentadora y ex Protagonista de Nuestra Tele hizo algunas aclaraciones e indicó que sus redes sociales serán para sus proyectos y detalles que quiera mostrar.

“#Dejeasi. Y pa’ cerrar: discreto no es secreto. Privado no es oculto. Mi relación es de conocimiento público porque yo lo decidí el día de mi boda. Mi carrera es pública. ¡Mis redes hacen parte de mi negocio! Mi vida privada es la que vivo con él y con los míos”, concluyó.

Elianis Garrido tuvo inesperado encuentro con otra ex ‘Protagonista de Nuestra Tele’

Elianis Garrido y Manuela Gómez sorprendieron a sus fanáticos con una inesperada serie de contenidos que publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram, donde plasmaban el inesperado encuentro que tuvieron en un aeropuerto. La modelo fue la encargada de publicar un video a las historias del perfil, revelando la casualidad que vivieron.

De acuerdo con las imágenes que quedaron registradas, la presentadora del formato mostró a la paisa en aquel lugar, afirmando que todo se trató de algo inusual y cargado de coincidencia. Las colombianas se abrazaron, se rieron y aprovecharon para ponerse al día en cuanto a la vida de la otra.

“Encuentros casuales en el baño del aeropuerto. Así muy casual aquí en el baño”, dijo Garrido en el clip, a lo que Manuela respondió: “Buenas, de casualidad en el aeropuerto nos encontramos”.

La barranquillera le preguntó a la antioqueña para donde se dirigía, buscando saber un poco de los planes que tenía. Gómez reveló que iba directo para su casa, por lo que la presentadora de entretenimiento aprovechó para bromear y molestar con un lujoso viaje que hizo su excompañera tiempo atrás.

“¿A dónde vas que no me llevas?”, dijo la colombiana, por lo que la empresaria fue enfática del lugar al que se dirigía: “A Medellín, solo a Medellín”.

“Pensé que iba a Dubái otra vez”, mencionó la también bailarina en el post, soltando una carcajada en aquel sitio.

En el otro contenido que se publicó, Elianis Garrido se mostró peinándose, aplicándose un tratamiento capilar y conversando con la exprotagonista, contándose varios detalles de sus vidas personales que tal vez la otra no sabía.

“Mientras chismoseamos en el baño (no saben todo lo que me contó Manu!)”, escribió la modelo en la historia, publicando algunas risas sobre los temas que habrán tocado en este inesperado encuentro que vivieron.