Elianis Garrido se hizo un cambio de ‘look’ que puso a hablar a sus fans | ¿Le luce?

Elianis Garrido se dio a conocer a nivel nacional cuando hace una década estuvo como una de las participantes más polémicas del programa Protagonistas de novela, del canal RCN. Años después, la barranquillera se ha convertido en una popular presentadora que en la actualidad está al frente del programa de chismes ‘Lo sé todo’.

Junto a sus compañeros Ariel Osorio y María Fernanda Romero, Elianis presenta día tras día las más controversiales noticias de los miembros de la farándula nacional. Con lo que muchos no cuentan es con que la misma vida privada de la presentadora es muchas veces materia de varias preguntas y comentarios.

Elianis Garrido se hizo un cambio extremo de ‘look’ y recibe muchos elogios

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Elianis suele compartir algunos de los momentos más importantes de su diario vivir, aunque no muestra muchos detalles de su vida privada.

En esta ocasión, la barranquillera publicó una serie de fotos en la que se nota que cambió su larga cabellera oscura por un corte que llega a los hombros y decidió teñirse de rubio. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y los amigos y seguidores de Elianis elogiaron su nuevo look.

De igual manera, es necesario destacar que la reconocida presentadora suele cambiar de estilo de manera constante, dado que hace aproximadamente un mes había hecho otra modificación en su cabello, en ese caso, unas largas trenzas.

Por lo tanto, aunque Garrido está estrenado un nuevo look con el que cautivó a propios y a extraños, muchas personas también le manifestaron que este cambio sí sea permanente para que así no perjudique su cabello.

Este es el programa que llega a Caracol TV para aumentar su ‘rating’ frente a RCN

Las producciones de Caracol Televisión solían quedarse con las primeras casillas del rating nacional; no obstante, esto ha cambiado en las últimas semanas, pues la telenovela del canal RCN, Leandro Díaz, ha logrado posicionarse en la primera casilla de este listado, algo que no pasaba hace un buen tiempo.

Y es que en años pasados no había una producción que pudiera competirle a La Voz porque el concurso de canto era el más visto por los televidentes colombianos. Esta situación cambió este año, pues al parecer muchos espectadores no han quedado satisfechos con la nueva temporada del concurso, ya que manifiestan que no se ha visto una innovación en el formato.

Por su parte, la historia del compositor e ícono del vallenato ha cautivado a muchos. Asimismo, los actores de esta telenovela también han maravillado a los televidentes. Por tal motivo, en los últimos días esta se ha posicionado en lo más alto del rating.

En vista de que sus producciones no han tenido el éxito esperado, teniendo en cuenta que no solo ha sido con La Voz sino también con Entre sombras, producción que este 24 de octubre se quedó con la quinta posición, Caracol Televisión se puso manos a la obra y estrenará una serie de televisión que muchas personas llevaban algunos años esperándola.

Se trata de Los Briceño, que cuenta la historia de Cecilia Briceño, más conocida como ‘La Chiqui’, una adolescente de 16 años que sueña en convertirse en una conductora de tractomula, a pesar de que sea un gremio lleno de machismo. La protagonista no solo tendrá que luchar por cumplir su sueño, sino que también deberá lidiar con un embarazo a una temprana edad, pero pese a estos obstáculos, siempre contará con el apoyo de su familia.