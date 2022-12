Sin maquillaje y con ojos llorosos, así se mostró Elianis Garrido en sus redes sociales con emotivo homenaje

A Elianis Garrido siempre la hemos visto con outfits sensuales que entallan el cuerpazo que tiene, con un maquillaje muy artístico que resalta su enorme y bella sonrisa y con una actitud alegre y dicharachera que cautiva a todos los que la ven, ya sea a través del Canal Uno en el programa Lo sé todo, o en diferentes escenarios donde ella hace las veces de presentadora, modelo y hasta bailarina.

Elianis solamente se ha visto “mal parqueada” cuando participó en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012 y fue expulsada por agredir físicamente al participante Óscar Naranjo, asunto que ya quedó superado, pues hoy la barranquillera es una de las mujeres más queridas de todo el país, por lo que no es habitual verla llorando y sin una gota de maquillaje, como se acaba de mostrar en su perfil oficial de Instagram.

Allí publicó un emotivo post donde cuenta parte de su historia y confiesa que ha tenido años muy difíciles, pero en ellos también pudo obtener la inspiración para mitigar esos malos sentimientos y convertirlos en ayuda y solidaridad, a través de una fundación con la que ha trabajado por más de una década.

“Hace 16 años me cambió la vida, en muchos aspectos. Fué un año doloroso , inolvidable pero también transformador y de Ilusión. Y ese preciso año nació esta iniciativa que con el tiempo y gracias a mi Mamá, a mi familia y amigos más cercanos (a quienes no me@canso de agradecer con el alma!) ha crecido y se volvió grupo de apoyo comunitario y luego Fundación Construyendo Sueños con Amor 💕 porque precisamente así se construyen los sueños : Con Amor ‼️ @faconsuca En honor al Amor , a los sueños , y a los niños que habitan en nosotros , a quienes nos salvó el Arte y el deporte y por quienes apenas empiezan este camino y merecen Alegría . (No solo en Navidad)”, escribió la presentadora en su publicación, que ya cuenta con más de cinco mil likes y muchos comentarios elogiando el buen corazón de la barranquillera.

Garrido no ha contado detalles de cómo fue que llegó a dicha institución ni su paso por ella, lo que sí se sabe es que actualmente es una de las caras más conocidas de la fundación y aprovecha su fama para que miles de personas donen juguetes a niños que no tienen recursos, para que esta Navidad puedan disfrutar como cualquier otro.

“16 años , miles de sonrisas , por los niños de mi Amada Soledad. La tierra que me vio crecer, las calles polvorientas por las que corría, y sobre todo: Bailaba. Yo fuí esas niñas, tuve esas ilusiones, yo misma sigo siéndolo. Por ellos, hoy y siempre”, añadió la presentadora, quien ha hecho del baile parte esencial de su vida, combinándolo con algunos proyectos de actuación y presentación, por lo que se ha hecho famosa en Colombia.

En un video que se puede ver en su perfil de Instagram se ve como Garrido mueve las caderas como la mismísima Shakira, desarrollando a cabalidad una coreografía de danza árabe en la que incluye movimientos de su torso, brazos y obviamente sus caderas, que al parecer tampoco mienten.

Por otro lado, la misma Elianis ha mostrado en sus redes algunos videos de cómo ella, junto a sus compañeros de la fundación, va a recorrer las calles de algunos barrios de Soledad, Atlántico, entregando juguetes a los niños de dicha localidad, abrazándolos, jugando con ellos y hasta enseñándoles algunos pasos de champeta, algo que despierta en ella su sentido maternal, sin embargo, ella no ha dado declaraciones de si le gustaría o no convertirse en mamá. Aún así, ella tiene todo para ser una madre amorosa y muy solidaria.