¿Boda a la vista? Piqué y Clara Chía ya tendrían fecha para su matrimonio

La pareja ya no oculta su amor y todo parece indicar que suenan campanas de boda muy pronto.

En los últimos días varios medios de comunicación en España aseguraron que Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué, sufrió un cuadro de ansiedad por cuenta de los señalamientos que ha recibido por quienes afirman que ella fue la responsable de la ruptura de Shakira con el exfutbolista del Barcelona F.C. Algunos de esos medios registraron el momento en el que el exdeportista salía con la mujer de un centro asistencial.

Clara Chía se vio sonriente tras su paso por el hospital. - Foto: Europa Press

Luego de que Shakira lanzara la canción Music Sessions # 53 junto con el productor argentino BZRP, las redes sociales ‘explotaron’. Y es que la barranquillera no dejó títere con cabeza. La artista se despachó y muchos afirman que fue la mejor manera de hacer catarsis, luego de que Piqué le hubiese sido infiel.

El video de esta canción ya suma más de 246 millones de reproducciones en YouTube y es considerada, hasta ahora, como la canción latina que más rápido logró los más de 100 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Shakira y Bizarrap lanzaron 'Music Sessions # 53'. - Foto: Sony Music

Este fin de semana se especuló que Shakira y Clara Chía podrían coincidir en una misma mesa por motivo de la celebración del cumpleaños de Sasha. Al final, este encuentro no se dio porque Piqué se llevó a Sasha y a Milán para una cena con sus abuelos. Después, los regresó a casa de la barranquillera y minutos después se vio un Ferrari estacionado a las afueras de la vivienda de la intérprete de Monotonía.

Claramente, frente a la referencia que recibió en la canción de Shakira, Clara Chía piensa desquitarse con un factor que impactaría muy fuerte a la barranquillera, quien compartió un poco más de una década con Piqué sin llegar al altar. Medios de comunicación del país ibérico afirman que la nueva pareja del ex-Barcelona estaría planeando su boda.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

Todo parece indicar que Clara Chía y Gerard Piqué se casarían este jueves 2 de febrero, curiosamente el día del cumpleaños de Shakira y del jugador. La nueva novia de Piqué cumple años el 7 de febrero, por lo que la boda habría sido adelantada con el fin de opacar el cumpleaños de la barranquillera.

Esta guerra que tienen la cantante y el exfutbolista parece no tener fin y cada vez va escalando más. Desde el día uno de haberse dado a conocer la noticia de la ruptura, las indirectas entre Shakira y su ex no han parado. En días recientes, el español compartió una foto en la que se le ve muy feliz al lado de su nueva pareja.

Recientemente Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja. - Foto: Instagram

Familiares y amigos de Clara Chía se van de frente contra Shakira: dicen que es “una señora”, no como “la ex de Piqué”

Este miércoles, 1.° de febrero, ha salido a la luz una entrevista para El Confidencial, con lo que serían las primeras declaraciones de personas allegadas a la joven. Amigos de los padres de Clara Chía han decidido hablar y, según ellos, la situación no les resulta muy agradable.

De acuerdo con sus versiones, tanto Luís Chía como Marga Martí, padres de la joven, desde el primer momento han apoyado la relación entre su hija y el exjugador del FC Barcelona, aunque al inicio les costó aceptar la diferencia de edad entre ambos –se llevan 12 años–, además de que Piqué fuera una figura pública.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos. - Foto: Getty Images

Asimismo, señalaron que los padres de Clara Chía se consideran una pareja discreta y bien posicionada, por lo que han preferido estar lejos de la exposición mediática.

Según publicó el medio citado anteriormente, la joven está “tranquila, feliz” pese a las indirectas del último sencillo de Shakira e, incluso, su entorno, entre ellas sus amigas, han tomado con mucho humor el lanzamiento del tema musical que la barranquillera hizo con Bizarrap.

Varias de las frases de la canción de Shakira son para Clara Chía. - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Además, los amigos de la familia de la joven han hablado sobre la barranquillera, también conocida en el entorno de Chía como “la ex de Gerard”, y sobre los pronunciamientos que prefiere no hacer la joven pareja de Piqué.

“No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”, ha confiado una de sus amigas, en entrevista con el citado medio.

Shakira habría respondido con particular e inesperado gesto a la foto de Piqué y Clara Chía

Shakira quedó en el centro de varias noticias en redes sociales y medios internacionales, luego de que Gerard Piqué, su expareja, hiciera oficial la relación sentimental con Clara Chía, su actual compañera sentimental. La barranquillera dejó a más de uno pensativo sobre cuál sería su reacción al ver esta noticia sobre la vida amorosa del exfutbolista.

Shakira apareció unos días después de la publicación de la foto de Piqué y Clara. - Foto: @sueltalasopatv

Pese a que la cantante apareció en sus redes sociales con contenidos relacionados con sus hijos y con el lanzamiento musical que realizó con Bizarrap el pasado 11 de enero de 2023, las miradas de los curiosos se volcaron a la reciente aparición que hizo. La colombiana fue captada por la prensa española, la cual no evitó buscar declaraciones de su parte.

Según se logró observar en un contenido que publicó CHANCE de Europa Press, Shakira fue captada por las cámaras cuando iba saliendo del garaje de su casa, sentada en el puesto del copiloto del auto. Una de las periodistas se acercó e intentó recoger sus opiniones con respecto a la foto de Piqué y Clara Chía.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios españoles. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Para sorpresa de los reporteros, la intérprete de Waka Waka decidió guardar silencio como en otras ocasiones, observando a quienes se acercaron al auto. Los lentes detallaron a la artista pop luciendo un atuendo negro, unas gafas oscuras bastante grandes y una expresión de seriedad.

Según quedó registrado, Shakira no dijo una sola palabra con respecto a la relación oficial del empresario de Kosmos con la joven catalana, pero sí habría tirado una particular respuesta mediante un gesto. La cantante habría optado por solo subirle a la música de su auto mientras arrancaba y cogía camino en compañía de su hermano Tonino, quien la acompañó a recoger a sus hijos.

Lo que llamó la atención de los paparazis que intentaban hablar con ella fue que la canción que estaba sonando de fondo, y que recibió todo el volumen, era ‘I’m Addicted to You’, uno de los temas que le dedicó al deportista en 2013, cuando estaban en el momento más bonito de su relación.

Shakira hizo muchos esfuerzo por Piqué. - Foto: Getty Images

“Muy seria y con unas maxigafas de sol negras, Shakira ha ignorado las preguntas, aunque sí ha subido el volumen de la canción que estaba sonando en su coche en ese momento”, escribió el portal español.

#VÍDEO | Shakira responde a la primera imagen 'oficial' de Piqué y Clara Chía al ritmo de 'I'm addicted to you' https://t.co/rDnvNxZNRD pic.twitter.com/0HyAcTThnR — CHANCE (@CHANCE_es) January 30, 2023

El medio enfatizó en que esta sería una respuesta a lo que quedó plasmado en el perfil de Piqué, teniendo en cuenta que la letra era directa sobre lo que sentía por él, lo que significaba todo alrededor suyo y lo que le despertaba cuando estaban juntos.

La atención de los curiosos se posó actualmente sobre la canción que lanzará Shakira con Karol G, posiblemente el 2 de febrero, día en el que cumplen años la barranquillera y el español.