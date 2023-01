Aseguran que Piqué detestaba este hábito de Shakira

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

La cantante colombiana Shakira y su expareja, el exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué, no paran de estar en boca de la prensa internacional, esto luego de que se diera a conocer de manera oficial que la pareja había tomado la decisión de separarse, luego de 11 años de relación.

Entre las especulaciones detrás de la separación se ha rumorado que el exdefensa del Barcelona F.C. le fue infiel a la artista barranquillera en varias oportunidades, incluso se cree que una de sus amantes es la actual pareja de Piqué, Clara Chía.

Recientemente, se ha armado un alboroto luego de qué manera oficial el exdeportista compartiera una fotografía en compañía de Clara Chía en su cuenta personal de Instagram. En los comentarios, varios de los fanáticos de la colombiana le han comentado varias de las frases del último éxito de la barranquillera con el compositor y productor Bizarrap; en cambio, otros seguidores del futbolista y allegados le han deseado éxitos en su nueva relación.

El exfutbolista habría publicado una imagen en su Instagram oficializando su relación. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique

Tras la separación de la pareja se han conocido diversos desplantes que quedaron registrados en video y fotografías en los que se ve que la crisis de la pareja venía de años atrás, en varias oportunidades se pudo evidenciar lo arisco y tosco que fue Piqué con su expareja al no querer besarla; además se reveló que le hizo diversos desplantes.

Recientemente, la prensa española ha revelado que se presume que al exjugador le molestaba que la colombiana andará descalza, incluso en su propia casa. Cabe mencionar que a la artista le gusta subirse a los escenarios de esta manera.

Shakira ya tiene una fórmula comprobada para convertir sus desamores en éxitos y ventas mundiales. - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

En el año 2014, durante el lanzamiento de su perfume, le explicó a unas fanáticas y blogueras de moda la razón por la que le gusta estar descalza y subirse al escenario así: “Eso me recuerda mis orígenes, de donde vengo. Barranquilla es una ciudad de la costa atlántica de Colombia, mi país. Es el Caribe puro y duro y ahí andamos descalzos. O al menos yo sí lo hacía”.

En otra oportunidad, la colombiana aseguró que pese a que a otros no le gusta que estuviese descalza, ella se siente a gusto y cómoda de este modo. “Siempre que puedo aparezco ante todo el mundo sin zapatos, aunque a algunos no les guste”. Algunos consideran que en medio de sus palabras le estaba lanzando una pulla a su expareja, ya que al parecer aborrecía que Shakira estuviese descalza, porque para él es una falta de educación.

Los detalles que llevaron a Shakira a sospechar sobre una presunta infidelidad de Piqué

En medio de esta ruptura, los periodistas dedicados al entretenimiento han intentado atar todos los cabos y conocer qué hubo detrás de la separación entre Shakira y Piqué. Recientemente, se han dado a conocer unas declaraciones que dio la artista colombiana al canal británico ITV, en donde ella reveló las actitudes en Piqué que la llevaron a sospechar sobre una posible infidelidad.

Al parecer, Piqué, mientras no estaba Shakira, aprovechó para llevar y estar en compañía de Clara Chía en la residencia en la que vivía con la cantante. La colombiana encontró, en la nevera, productos que no suele consumir el futbolista y que no hacían parte de los alimentos que comúnmente adquirían como pareja, hecho que la llevó a tener dudas.

Shakira les agradeció a su seguidores el apoyo que le dan - Foto: Instagram: Shakira

La periodista que estaba entrevistando a la artista le indagó: “No vas a la nevera a coger la leche. Di qué buscabas”. Shakira, enfática y contundente, respondió: “La verdad”. En medio de sus declaraciones, Shakira habló de lo que varias mujeres llaman un sexto sentido. “Creo que les pasa a las mujeres alguna vez en su vida, crees que estás en una relación real y no es lo que parece…”.

Cuando Shakira volvía de sus viajes, luego de atender temas profesionales, había cosas en la nevera que no entendía por qué estaban allí, ya que conocía a la perfección la dieta que llevaba el ex defensa del Barcelona.