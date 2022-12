Elianis Garrido deja ver su abdomen plano con un vestido negro muy provocativo

“Diva” le gritan a Elianis Garrido en sus redes sociales y todo por el cuerpazo y el porte que tiene en la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la que se ve totalmente elegante y sexy en tres imágenes que se hizo en uno de los eventos donde está haciendo las veces de presentadora, oficio que lleva realizando desde hace ya varios años en varada actividad masiva que la invitan y en el programa de chismes Lo sé todo, del Canal Uno.

Elianis siempre le invierte mucho tiempo en la elección de los atuendos que se pone para subirse a la tarima a dar todo de sí misma, por eso no es de gratis que casi siempre atine a elegir looks despampanantes y por ende enamore a sus más de 6.2 millones de seguidores, pues siempre elige prendas con las que puede mostrar mucha piel y detrás de eso la figura envidiable que tiene, con muchos “cuadritos” a la orden del día.

Esta vez es su abdomen plano y marcado el que ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores, pues se ve a flor de piel gracias a que la falda negra drapeada en el frente no se une con el crop top del mismo tono que entre sus líneas cruzadas también dejan ver un escote pronunciado y provocativo, que ciertamente le queda a la perfección a la barranquillera, quien ha cultivado un cuerpo muy atlético debido a que ella también es bailarina y da clases de danza y rumba aeróbica en establecimientos deportivos.

“Uff hermosa”, “wwwoo que divinaaaa❤️❤️❤️preciosura”, “Brindemos 👍 Que Así Sea 😘”, “deseo que el 2023 sea un año maravilloso y exitoso para ti ❤️, saludos desde Puerto Rico”, “Woooow yo amo tu abdomen 😍 todo de ti me encanta Eli, que hermosa 😍🔥”, “Preciosa Eli feliz navidad 🎁”, “Beshaaa”, “Está pasada de bella”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, que ha alcanzado ocho mil likes en tan solo 20 minutos al aire.

“Por un 2023 haciendo lo que Amo. Porque estoy viviendo mi sueño”, es la frase que también cautivó a los fanáticos de Elianis, pues con ella la presentadora demuestra que ha tenido un año de muchos frutos laborales, que le han permitido seguir desempeñándose como una de las conductoras de televisión más queridas por los colombianos, siempre dejando ante la pantalla su personalidad arrolladora y su sonrisa angelical.

La emotiva confesión de Elianis sobre su niñez

Fue en su misma cuenta de Instagram donde Elianis decidió mostrar un lugar muy especial para ella, pues fue el epicentro de su niñez, donde pudo explorar su alma creativa y artística, la que la llevó a donde está hoy.

En su perfil personal publicó un emotivo post donde cuenta parte de su historia y confiesa que ha tenido años muy difíciles, pero en ellos también pudo obtener la inspiración para mitigar esos malos sentimientos y convertirlos en ayuda y solidaridad, a través de una fundación con la que ha trabajado por más de una década.

“Hace 16 años me cambió la vida, en muchos aspectos. Fue un año doloroso , inolvidable pero también transformador y de Ilusión. Y ese preciso año nació esta iniciativa que con el tiempo y gracias a mi Mamá, a mi familia y amigos más cercanos (a quienes no me@canso de agradecer con el alma!) ha crecido y se volvió grupo de apoyo comunitario y luego Fundación Construyendo Sueños con Amor 💕 porque precisamente así se construyen los sueños : Con Amor ‼️ @faconsuca En honor al Amor , a los sueños , y a los niños que habitan en nosotros , a quienes nos salvó el Arte y el deporte y por quienes apenas empiezan este camino y merecen Alegría. (No solo en Navidad)”, escribió la presentadora en su publicación, que ya cuenta con más de cinco mil likes y muchos comentarios elogiando el buen corazón de la barranquillera.

Garrido no ha contado detalles de cómo fue que llegó a dicha institución ni su paso por ella, lo que sí se sabe es que actualmente es una de las caras más conocidas de la fundación y aprovecha su fama para que miles de personas donen juguetes a niños que no tienen recursos, para que esta Navidad puedan disfrutar como cualquier otro.