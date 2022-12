Elianis Garrido reapareció y mostró cómo quedó tras su operación en el rostro

Justamente un día después de que la actriz y presentadora Elianis Garrido revelara a sus seguidores en Instagram que se había sometido a una cirugía en su rostro, razón por la cual se encontraba alejada de las redes sociales y los reflectores, la barranquillera se mostró en sus historias mientras hacía una dinámica de Navidad.

Pues bien, luego de mantener el misterio sobre los cambios que habría tenido su rostro, Garrido finalmente publicó un par de videos en los que se le venía la nariz tapada con cinta hipoalergénica de papel, comúnmente conocida como micropore, por lo que se conoció que la presentadora se hizo un retoque en la forma de su nariz.

Aunque trató de ocultarlo por mucho tiempo, la barranquillera dijo que estaba bien y luego sus seguidores la pudieron ver junto con su familia y algunas otras personas en lo que parecía ser un evento navideño con personas de la tercera edad.

A Garrido se le vio compartiendo con los abuelos de abrazo en abrazo, así como agradeciendo por la experiencia y entregando algunos detalles en bolsas plásticas. Al parecer, la presentadora es voluntaria para una organización social llamada Faconsuca y el evento era parte de las actividades de esta fundación.

Aunque no se aclaró si era una cirugía plástica o un procedimiento médico por salud, ahora se conoce con más certeza la razón por la que la actriz estuvo en el quirófano y alejada de las redes sociales. Esto luego de que rompiera el silencio este 22 de diciembre, cuando agradeció a sus seguidores por notar su ausencia y preguntar sobre su estado de salud.

“Gracias infinitas a todos los que han escrito, preguntando y hasta preocupad@s por mi ausencia del programa y de mis historias”, escribió en una imagen. En ese momento Garrido indicó que se había sometido a una cirugía, por lo que se tomó unos días para recuperarse y recargar energías, de forma que pueda regresar con sus contenidos y apariciones en televisión.

“Estoy bien, gracias a Dios. Tomé unos días porque me sometí a una cirugía. Estoy bien, recuperándome satisfactoriamente”, mencionó, a lo que agregó: “Feliz en este momento”.

Sin maquillaje y con ojos llorosos, así se mostró Elianis Garrido

Garrido publicó un emotivo post donde cuenta parte de su historia y confiesa que ha tenido años muy difíciles, pero en ellos también pudo obtener la inspiración para mitigar esos malos sentimientos y convertirlos en ayuda y solidaridad, a través de una fundación con la que ha trabajado por más de una década.

“Hace 16 años me cambió la vida, en muchos aspectos. Fue un año doloroso, inolvidable pero también transformador y de Ilusión. Y ese preciso año nació esta iniciativa que con el tiempo y gracias a mi Mamá, a mi familia y amigos más cercanos (a quienes no me@canso de agradecer con el alma!) ha crecido y se volvió grupo de apoyo comunitario y luego Fundación Construyendo Sueños con Amor 💕 porque precisamente así se construyen los sueños : Con Amor ‼️ @faconsuca En honor al amor, a los sueños, y a los niños que habitan en nosotros, a quienes nos salvó el arte y el deporte y por quienes apenas empiezan este camino y merecen Alegría. (No solo en Navidad)”, escribió la presentadora en su publicación, que ya cuenta con más de 5.000 likes y muchos comentarios elogiando el buen corazón de la barranquillera.

Garrido no ha contado detalles de cómo fue que llegó a dicha institución ni su paso por ella, lo que sí se sabe es que actualmente es una de las caras más conocidas de la fundación y aprovecha su fama para que miles de personas donen juguetes a niños que no tienen recursos, para que esta Navidad puedan disfrutar como cualquier otro.

“16 años, miles de sonrisas, por los niños de mi Amada Soledad. La tierra que me vio crecer, las calles polvorientas por las que corría, y sobre todo: Bailaba. Yo fui de esas niñas, tuve esas ilusiones, yo misma sigo siéndolo. Por ellos, hoy y siempre”, añadió la presentadora, quien ha hecho del baile parte esencial de su vida, combinándolo con algunos proyectos de actuación y presentación, por lo que se ha hecho famosa en Colombia.