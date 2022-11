Elianis Garrido encendió las redes sociales con fotos en vestido de baño

Elianis Garrido se ha ido consolidando como una de las presentadoras y actrices más queridas en Colombia. De su paso por Protagonistas de Nuestra Tele y su incidente con Óscar Naranjo casi nadie se acuerda, ahora la referencian por sus papeles en televisión, en especial el de la ‘demonia’ en Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso.

La presentadora del programa de chismes y entretenimiento Lo sé todo sabe muy bien como encender sus redes sociales. La actriz costeña es muy admirada porque tiene uno de los cuerpos más tonificados de la farándula.

Elianis, además, ofrece clases grupales de rumba terapia. La barranquillera ha recorrido varias partes del país y muchos de sus seguidores se han mostrado felices por ello y es que de cierta manera le agradecen que los inspire a llevar un estilo de vida saludable.

La actriz y presentadora estuvo hace pocos días de visita en Sincelejo y compartió varias fotos. A través de un carrusel de imágenes dejó ver su tonificado cuerpo y más de uno sucumbió ante los encantos de la artista costeña. Esta lució un vestido de baño de dos piezas a blanco y negro como simulando la piel de una cebra.

De inmediato varios de sus seguidores reaccionaron diciendo que la actriz de El final del paraíso parecía toda una diosa. “Bella mija, el cuerpazo”, “cuerpón”, “mamacita”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz y presentadora.

Además, se destaca que hace pocos días Elianis sorprendió a sus seguidores luego de compartir una publicación en la que se le ve con una de sus excompañeras en Protagonistas de Nuestra Tele. Resulta que se topó con Manuela Gómez. “Mientras chismoseamos en el baño (no saben todo lo que me contó Manu)”, fueron las palabras que expresó la presentadora.

En días recientes varios usuarios en las redes sociales recordaron la historia de superación de Elianis Garrido quien creció en un barrio humilde en el municipio de Soledad, a pocos minutos de Barranquilla. Los seguidores de la presentadora han reconocido la tenacidad que ha tenido la mujer para llegar hasta donde se encuentra actualmente.

Elianis fue una de las concursantes más polémicas del programa concurso cazatalentos. Aunque ella fue el primer caso de expulsión que se dio en el reality, ha dado un ejemplo de como vencer la adversidad.

Mafe Romero habló del ataque de celos del que fue víctima

Actualmente, la colombiana es una de las conductoras del programa Lo sé todo, donde comparte set con Elianis Garrido y Ariel Osorio. Allí ha logrado darse a conocer más y exponer una incómoda situación de la que fue víctima semanas atrás.

Hace poco, Romero aprovechó el espacio televisivo para relatar que el 23 de junio quedó en medio de un ataque por parte de una extraña mujer, la cual, aparentemente, la estaba celando con su marido. La famosa afirmó que no conocía a esta persona, por lo que al inicio creyó que se trataba de una broma.

La presentadora subió una serie de historias en las que afirmó que esta situación “no fue show suyo” y tampoco estaba planeado. De hecho, la colombiana ha sido enfática en que “pensó que se trataba de una cámara escondida” o alguna broma, pues ella no sabe ni siquiera de qué hablaba aquella mujer.

“Lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír. Yo pensé que hasta era una cámara escondida, yo miraba a la señora y decía: ‘Diablos, señora, cálmese’. Me daba mucha risa y me dio mucha risa porque qué mala actriz, o sea, hubieran buscado una mejor actriz porque terminar diciéndome: ‘eres muy bonita’, como que no”, mencionó la famosa en su contenido, afirmando que seguía esperando las fotos, los chats y las pruebas en su contra por el supuesto amorío que ella tenía con el hombre.