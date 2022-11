El jurado de ‘La descarga’ que no consume alcohol; ¿quién es y por qué no lo hace?

El pasado fin de semana, los mentores de La descarga, el nuevo programa de Caracol Televisión que ha desatado todo tipo de reacciones entre los televidentes a través de las redes sociales, estuvieron como invitados en el espacio de The Suso’s Show haciendo algunas revelaciones sobre su vida que dejaron sorprendido a más de uno.

Lo primero que hicieron fue compartir su opinión sobre lo que ha sido esta nueva experiencia en su vida y todos coincidieron en que su labor no es nada fácil porque al ‘reality’ llegan concursantes que además de tener trayectoria como artistas, ya se han destacado en otros concursos como ‘Yo me llamo’, ‘A otro nivel’ y ‘La voz’.

“Es mucho el talento que tiene este país y nos toca una tarea, pues muy antipática, pero son las reglas del juego, que es hacer un corte de noventa y tantos participantes a cuarenta y cuatro. Ese corte es muy duro para uno de colega y decirle a gente que canta mucho: ‘Ey, esta vez no fue’, es muy difícil. Ahora viene la parte buena que es el disfrute de gente con un talento espectacular”, explicó Santiago Cruz.

Por otro lado, mencionaron si ya habían trabajado juntos en oportunidades pasadas o si tenían algunos proyectos planeados en el futuro. En medio de la conversación, el comediante Dany Alejandro Hoyos, quien le da vida a Suso, aprovechó para saber qué tanto se conocen entre ellos realizando una dinámica que consistía en hacer dos afirmaciones de cada uno con el objetivo de que trataran de adivinar qué era verdadero y qué era falso.

En medio de esta estrategia que planeó el popular comediante para exponer algunos secretos de Maía, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz, se conocieron detalles como que el intérprete de Baja la guardia es fiel fanático de los Guns and Roses, o que a la artista barranquillera le sacaron 40 centímetros de intestino.

Además, salió a la luz que Gusi no consume licor, aunque aclaró que sí suele salir con sus amigos a brindar y compartir momentos de fiesta y alegría. “Es una vaina que va conmigo siempre; me hace pasar vergüenzas, pero cuando la gente me conoce bien ya no me lo ofrecen más. Por otro lado, brindo, celebro, parrandeo, y no tengo rollo con eso, pero siempre he estado en mis cinco sentidos”, aseguró el cantante.

‘La descarga’: sus tres etapas

En la primera parte los concursantes tendrán que superar una prueba que es un tornamesa, pararse en la aguja y decir que quieren comenzar cantándole a algún mentor, puede ser a Maía, por ejemplo, y si a ella le gusta debe oprimir un botón para hacer girar nuevamente y que la aguja llegue donde otro mentor, y así sucesivamente hasta pasar por los cuatro jurados.

La siguiente parte consistirá en que los mentores escojan los integrantes de sus equipos, que serán de 11 cantantes, respectivamente. Aquí también entra a jugar el tornamesa y los participantes tendrán unos minutos para demostrar su talento; el mentor que primero oprima el botón se queda con el artista.

Luego viene la siguiente etapa donde ya entra a jugar la convivencia entre los cantantes y el talento de los mentores junto a sus participantes, ya que deberán escoger a uno para cantar a dueto y ser calificados por los demás jurados. El viernes todos los mentores deben cantar con los participantes que mejor lo hicieron y el público se encarga de escoger al ganador descargando la canción que más les gustó.

Una de las cosas que tendrá este programa es que la canción que escojan los televidentes como la mejor se llevará 10 millones de pesos y también se sortearán 5 millones de manera aleatoria entre las personas que votaron.