Aaron Carter | Amigo del cantante detalla la escena de la muerte y cómo fueron sus últimos días

Un viejo amigo de Aaron Carter contó lo que vio en la casa del fallecido cantante el día en que se descubrió su cuerpo. En este sentido, Gary Madatyan y la prometida de Carter, Melanie Martin, entraron en la casa después de que la Policía les diera el visto bueno y descubrieron una escena espeluznante.

“Después de sacar el cuerpo de la casa, solo permitieron que entraran unas pocas personas. Solo queríamos entrar y ver si había sangre o alcohol o algo en la casa”, dijo Madatyan a “Entertainment Tonight” el lunes.

“Fui a su dormitorio. El dormitorio estaba normal”, continuó. “Fui al baño donde la bañera estaba llena de agua, como de color amarillento”, destacó el amigo del artista Carter.

Madatyan también dijo al medio que vio latas de aerosol en la casa de Carter y, aunque afirmó que el intérprete del álbum de “Aaron’s Party” tenía un problema de inhalación. Asimismo, Madatyan agregó que nunca vio personalmente a Carter hacerlo, hasta una oportunidad que él mismo lo hizo en Instagram.

“Tan pronto como lo vi, Melanie y yo nos pusimos en un mensaje de texto diciendo: ‘Esto es malo. Esto no es bueno’. Estábamos muy preocupados por él”, dijo el amigo del fallecido artista.

“Tenía un aspecto terrible. Había perdido mucho peso. No actuaba con normalidad. Su mente no estaba allí”, recordó Madatyan. “Me enteré de que tomaba mucha medicación, no específicamente drogas ilegales, pero tomaba mucha medicación”, apuntó esta persona en su entrevista.

Cabe destacar que al cantante Carter se le había diagnosticado previamente un trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca, lo que, unido a la adicción, puede haber provocado su prematuro fallecimiento a los 34 años, el pasado sábado, 6 de noviembre, especuló Madatyan.

“Personalmente, creo que se estaba medicando y que se había quedado dormido en una bañera... Creo que es un trágico accidente, porque amaba la vida. Tenía muchos planes”, compartió. “Aunque tenía problemas mentales, de adicción, amaba la vida”.

Asimismo, Madatyan también afirmó que la batalla por la custodia de Carter con Martin, con quien compartía a su hijo Prince, de un año de edad, le pasó factura emocional al cantante de “I Want Candy”.

“Creo que estaba bien hasta que llegó este caso de la custodia del niño”, dijo Madatyan. “Estaba muy desconsolado por no poder ver a su hijo y tuvo muchas reuniones con sus abogados”, aseveró Gary Madatyan.

No hay que olvidar que Aron Carter ingresó en septiembre en rehabilitación ambulatoria para recuperar la custodia de su hijo, después de que un tribunal ordenara que Martin tuviera la custodia temporal debido a la violencia doméstica y al consumo de drogas del cantante hoy fallecido.

Sin embargo, además de luchar contra la adicción y su salud mental, Madatyan también afirmó y confirmó o que se especuló en muchos medios internacionales, ya que según él, Carter no podía resolver sus finanzas y también tendría desorden a nivel administrativo.

“Estaba muy mal. No podía administrar su dinero. No había nadie para administrar su dinero”, afirmó. “(...) Le iba muy mal económicamente, muy mal (...) Necesitaba que alguien estuviera ahí para él”, concluyó el amigo de Carter sobre su estado financiero.

La causa de la muerte de Carter ha sido declarada indeterminada por la oficina del forense del condado de Los Ángeles, a la espera de los resultados de toxicología.