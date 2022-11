Las palabras de Hilary Duff por la muerte de Aaron Carter, su novio cuando tenía 13 años

El mundo de la música está nuevamente de luto después de que Aaron Carter muriera el pasado 5 de noviembre. Miles de personas han lamentado este hecho a través de las diferentes plataformas digitales y se solidarizan con su familia.

Según el medio digital de entretenimiento TMZ, el hermano del famoso cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, fue hallado sin vida en su bañera.

El medio preguntó a la policía sobre los hechos y la autoridad aseguró que tras recibir una llamada del 911 reportando la muerte de Aarón en su bañera, se acercaron de inmediato a verificar los hechos.

La policía aseguró que esa información no arroja hasta el momento ninguna hipótesis de las razones de la muerte del cantante, ahora les corresponde a los detectives de homicidios investigar la escena y dar su veredicto.

Con respecto a lo anterior, algunas personas han opinado sobre la muerte de Carter en sus redes sociales y afirman que el fallecimiento del mismo se debe a una sobredosis de drogas, aspecto que no ha sido confirmado.

Después del deceso de Aaron, Hilary Duff, su novia cuando ambos tenían 13 años, manifestó que está devastada por el hecho y dejó un mensaje bastante sentimental para el hermano de Nick Carter, el cual dice que; “Para Aaron: lamento profundamente que la vida haya sido tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente… chico, mi yo adolescente te amaba profundamente”.

En este sentido, es necesario destacar que estas dos personalidades fueron novios cuando ella participaba en la serie de Disney Lizzie Maguire y él, triunfaba en el mundo de la música por su particular estilo.

De igual manera, es oportuno señalar que esta relación comenzó en el 2000 y duró solo 3 años. La misma terminó porque Carter le fue infiel a Hilary con Lindsay Lohan. Ante esto, Aaron le dijo en el 2005 al The Big Idea with Donny Deutsch, de CNBC, que, “me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, y a salir con ella”.

Aaron saltó a la fama como músico en los años noventa después de lanzar su primer álbum, obteniendo disco de oro en diferentes países como Noruega, Dinamarca y Canadá. Formó parte de las bandas sonoras de películas como Pokemón, Jimmy Neutron y The Princess Diaries en 2001.

Uno de sus álbumes más representativos fue el que lanzó en septiembre del año 2000, titulado como Aaron’s Party (Come Get It), que alcanzó más de 1,5 millones de copias.

En 2008 fue arrestado en Texas por exceso de velocidad y las autoridades encontraron dos onzas de marihuana en su automóvil; en 2011, su mánager Johnny Wright aseguró que Aaron entraría en rehabilitación como tratamiento para “curar algunos problemas emocionales y espirituales”.

Aaron, de 34 años de edad, permanecía mucho tiempo con su hermano Nick e incluso lo acompañó a las giras de los Backstreet Boys en innumerables ocasiones.

En varias oportunidades, Aaron aseguró que fumó por primera vez gracias a su hermana Leslie, quien murió por sobredosis de medicamentos recetados. Sin embargo, y pese a su muerte, su adicción incrementó tras su paso por Dancing with the Stars.

Aaron, catalogado como una de las estrellas infantiles más importantes de los últimos tiempos, tuvo problemas con su ex, la actriz Melanie Martín, que lo puso de nuevo en el ojo público; ambos se acusaron de cometer violencia doméstica, razón por la cual hizo que perdieran la custodia de su hijo.