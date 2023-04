Forense reveló la causa de muerte de Aaron Carter, hermano de un integrante de los Backstreet Boys

El próximo mes se completarán seis meses del fallecimiento de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys. Su deceso fue tan confuso e inesperado que dejó al mundo del espectáculo con más dudas que respuestas. Una de estas es la verdadera causa de su muerte.

Las autoridades policiacas encontraron muerto a Carter en el baño de una casa en Lancaster, California el 5 de noviembre de 2022. Él era el hermano menor de Nick Carter, uno de los cantantes que hace parte de la célebre banda Backstreet Boys.

Según la información de TMZ, la policía de Los Ángeles recibió una llamada sobre las 11:00 a.m., la cual provenía de uno de los cuidadores de la casa de Carter, luego de hallarlo inconsciente en la bañera.

Poco más de una algunas horas después, la prometida del artista, Melanie Martin, confirmó su fallecimiento, pidiendo respeto al público para la familia. “Por favor respeto la privacidad de mi familia mientras aceptamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”, declaró en su momento la pareja de Carter.

Melanie Martin y Aaron Carter. (Gabe Ginsberg/Getty Images) - Foto: Getty Images

Desde hace un tiempo, el artista estaba llevando una serie de complicaciones de salud mental. Tenía ansiedad, depresión y adicciones, las cuales fueron deteriorándolo paulatinamente. Sumado a ello, afrontaba una tensa relación con su hermano. Pocos días después del suceso, un amigo cercano de Carter reveló detalles sobre su situación.

Gary Madaltyan le señaló a Entertainment Tonight que él quería reparar la relación con su familiar, a tal punto que calificó que esa idea llevó a Carter a estar obsesionado con su hermano. Adicionalmente, el amigo afirmó que en el tiempo reciente, nuevas personas habían entrado en su vida, pero sin aportarle a la misma.

“Diferentes tipos de personas lo sacaron y usaron su adicción y su enfermedad mental. Utilizaron su nombre para publicidad”, señaló Madaltyan sobre el proceso que estaba llevando a cabo Carter para estabilizar su vida y enfocarse de pleno con la música.

Nick y Aaron Carter. - Foto: Twitter/@nickcarter

El tema de las adicciones no reciente; al contrario, el hermano del integrante de los Backstreet Boys acarreaba esta situación desde 2017. Para ese momento, él decidió ser internado voluntariamente a un centro de rehabilitación por la adicción a medicamentos y alcohol. “El diagnóstico oficial es que sufro de múltiples trastornos de personalidad: esquizofrenia, ansiedad aguda y soy un maniaco-depresivo”, declaró en ese momento Carter.

Martin comentó que ella estaba tratando de conseguirle ayuda en medio de la relación intermitente de ambos, manteniendo en secreto la adicción de él con las drogas. Ella inscribió a Carter en una rehabilitación ambulatoria, luego que aceptara el tratamiento.

El artista norteamericano aceptó hacer parte del programa, considerando que sería de gran ayuda para recuperar la custodia de Prince, quien está bajo el cuidado de la madre de Martin. Sin embargo, él detuvo el programa la semana previa a su muerte. “Se suponía que Aaron tendría una sesión en línea el viernes por la noche, pero no se presentó”, sostuvo su pareja, quien fue la persona que informó al centro de rehabilitación sobre su deceso.

Su representante, Roger Paul, en una entrevista para Daily Beast contó que admiraba a Carter y estaba tratando de hacer lo imposible para que él hiciera las pases con su hermano. “Le dije: ‘Mira, esto no me gusta. Te quiero mucho y haré cualquier cosa por ti, pero déjame ayudarte. Esto no está bien, hermano. No vas por el camino correcto con tu vida”, recordó Paul en lo que fue una de las últimas veces que conversó con Carter.

Bañera de Aaron Carter. Aquí fue donde las autoridades lo encontraron sin vida. - Foto: Foto: Jane Carter / Facebook.

Con el paso de los meses, la autopsia fue revelada a la opinión pública y la razón sustancial de la muerte de Carter fue ahogamiento en su bañera, mezclado con los efectos del difluoroetano, un gas inflamable que no debe ser consumido por una persona. En su cuerpo, también se encontró presencia de alprazolam, un medicamento encargado de controlar los trastornos de ansiedad. El fallecimiento fue declarado como accidental.

El informe forense del condado de Los Ángeles fue publicado por Page Six. Frente a los hechos, se reveló que Carter fue encontrado sumergido en la bañera luego de haber inhalado el gas, el cual se emplea como refrigerante e inflamable. Aparte de ello, las autoridades se percataron que él no tuvo lesiones traumáticas potencialmente mortales. Sin embargo, por más que trataron de hablar con él, Carter no respondió.