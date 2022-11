Aaron Carter, cantante y hermano del líder de los Backstreet Boys, fue hallado muerto en su casa

La familia Carter está de luto, el cantante, rapero y actor, Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa en Lancanster California.

Según el medio digital de entretenimiento TMZ, el hermano del famoso cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, fue hallado sin vida en su bañera.

El medio preguntó a la policía sobre los hechos y la autoridad aseguró que tras recibir una llamada del 911 reportando la muerte de Aarón en su bañera, se acercaron de inmediato a verificar los hechos.

La policía aseguró que esa información no arroja hasta el momento ninguna hipótesis de las razones de la muerte del cantante, ahora les corresponde a los detectives de homicidios investigar la escena y dar su veredicto.

Aaron and Nick Carter Together ❤️ https://t.co/AHY0ObN36O — TMZ (@TMZ) November 5, 2022

Aaron saltó a la fama como músico en los años noventa después de lanzar su primer álbum, obteniendo disco de oro en diferentes países como Noruega, Dinamarca y Canadá. Formó parte de las bandas sonoras de películas como Pokemón, Jimmy Neutron y The Princess Diaries en 2001.

Uno de sus álbumes más representativos fue el que lanzó en septiembre del año 2000, titulado como Aaron’s Party (Come Get It), que alcanzó más de 1,5 millones de copias.

En 2008 fue arrestado en Texas por exceso de velocidad y las autoridades encontraron dos onzas de marihuana en su automóvil; en 2011, su mánager Johnny Wright aseguró que Aaron entraría en rehabilitación como tratamiento para “curar algunos problemas emocionales y espirituales”.

En el año 2019, Aaron había hecho público su diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión maniática y, según su hermano Nick, había tenido intenciones de atacar a su esposa, por lo que decidieron imponer una medida de caución contra él, antes de que “se produzca algún daño contra él o cualquier otra persona”; así lo expresó Nick Carter en su cuenta de Twitter: “A la luz del comportamiento cada vez más alarmante de Aaron y su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y al niño por nacer, no nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia”.

Aaron, de 34 años de edad, permanecía mucho tiempo con su hermano Nick e incluso lo acompañó a las giras de los Backstreet Boys en innumerables ocasiones.

En varias oportunidades, Aaron aseguró que fumó por primera vez gracias a su hermana Leslie, quien murió por sobredosis de medicamentos recetados. Sin embargo, y pese a su muerte, su adicción incrementó tras su paso por Dancing with the Stars.

Aaron, catalogado como una de las estrellas infantiles más importantes de los últimos tiempos, tuvo problemas con su ex, la actriz Melanie Martín, que lo puso de nuevo en el ojo público; ambos se acusaron de cometer violencia doméstica, razón por la cual hizo que perdieran la custodia de su hijo.