Justin Trudeau llega a RuPaul’s Drag Race, ¿se convertirá en una Drag Queen?

RuPaul’s Drag Race se ha posicionado como uno de los realities o programas de concursos más importantes de la historia, no solo por su variedad de retos y la innovación a la hora de elegir su ganadora, sino por la trascendencia que ha tenido a través de los años, siendo el primer programa en mostrar abiertamente a las drag queen en televisión.

Desde su primer capítulo en 2099, La carrera de Drags, como se llama en Latinoamérica, irrumpió como una plataforma para mostrar la diversidad y apoyar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, cuyos miembros hacen parte del show como participantes, jurados y conductores, incluyendo al mismo RuPaul, la “reina de las Drag”, siendo una de los primeros Drag Queens en hacerse a un lugar importante en la industria del entretenimiento estadounidense.

La primera temporada del reality fue el piloto del show y su éxito fue tan rotundo que ya van en la temporada 14, con spin offs como RuPaul’d Drag Race All Starts donde compiten las participantes que no han ganado en las temporadas anteriores, y un sinnúmero de franquicias alrededor del mundo que han elegido a su reina Drag en países como Reino Unido, Indonesia, Australia, España y Canada, entre muchos otros.

Es este último país el que acaba de hacer historia dentro del reality, el mundo de la televisión y la política misma con el tráiler de la segunda temporada de Canada’s Drag Race: Canada Vs. The World, edición donde artistas canadienses se enfrentan a competidoras de otras versiones fuera del país norteamericano.

En el clip con los adelantos de esta nueva entrega se ven a los invitados especiales que siempre le ponen picante y estatus al programa, entre los que se destacó el mismísimo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien se le ve entrando encantado y emocionado al “Werk Room”, el estudio donde las participantes realizan sus atuendos para lograr un puesto en la final de la temporada.

Usualmente los invitados al programa terminan siendo parte de los jurados del capítulo en el que participan e incluso hacen una pequeña caminata por la pasarela principal, donde después son juzgadas las chicas y posteriormente se presentan los “lipsynk for your life”, entre las dos perdedoras de la semana.

Sin embargo, algunos han logrado participar de más formas ayudando a las chicas en los retos, teniendo papeles estelares en ellos y por qué no, dejándose contagiar por el drag y experimentando un poco qué es entrar en los tacones y estar debajo del maquillaje de una de estas grandes artistas.

Trudeau hace historia con su aparición siendo el primer líder mundial en llegar al programa, pues hasta ahora solo se había visto una participación del mundo político en el show, en la séptima temporada de All Stars, la competencia de reinas. Se trató de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien invitaba a los fanáticos del programa a votar en las primarias de Estados Unidos.

El primer ministro de Canadá siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, incluso desde que se postuló para el puesto en 2015. Desde allí ha velado por la inclusión y el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad y ha sido un defensor de las muestras de diversidad, asistiendo a las marchas del orgullo que se llevan a cabo en Toronto, desfilando junto a su esposa y sus hijos.

Otros de los invitados especiales de Canada’s Drag Race: Canada Vs. The World, segunda temporada, son el finalista del All Stars 7, Monét X Change, y la ganadora de la temporada 1 de Drag Race de Canadá, Priyanka, quien se sentará en el panel de jueces durante la temporada.