“Ya no quiero ser parte del mundo”: La Segura y sus delicadas declaraciones que preocupan a sus seguidores

Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas, debido a distintos detalles que salieron a la luz sobre su trabajo y su vida personal. La caleña llamó la atención en las plataformas digitales con parte de su historia, el crecimiento económico que tuvo y las interacciones que generó entre los curiosos.

A pesar de que la colombiana se robó las miradas de miles de personas con su belleza y el contenido que la caracteriza, recientemente despertó todo tipo de reacciones e incluso preocupación por parte de varios internautas tras publicar una historia en su Instagram con lo que sería una frase de ‘reflexión’ sobre la vida.

“El mundo y la gente es una mie***... Ya no quiero ser parte de él. Quiero irme muy lejos donde pueda ser feliz”, escribió la joven, donde a su vez agregó un emoji de la paloma de la paz.

Una cuenta de chismes en Instagram reposteó la historia, lo que generó la reacción y los comentarios de los usuarios, quienes no dudaron en dar su opinión al respecto. Unos se mostraron preocupados y otros, por el contrario, atacaron a la creadora de contenido con comentarios negativos.

“En los comentarios se puede ver como esta el mundo de podrido, sea verdad o mentira que ella se sienta así, debemos tener mas empatía”, “Se había demorado ‘Lola Calamidades’ 🥴”, “No soy fan de nadie pero tampoco juzgo, la depresión es una enfermedad terrible que rico que tuviéramos un poquito más de empatía con el otro y más nosotras las mujeres que nos tiramos tan duro😢” y “Va a hacer mucha falta pero si mejor cierre todo y nunca regrese”, fueron algunos mensajes.

La 'influencer' siempre está dando de qué hablar en redes. - Foto: Tomada de Instagram @la_segura

La creadora de contenido siempre ha sido duramente atacada por algunos usuarios mientras otros muestra su apoyo ante, por ejemplo, varias situaciones que vivió recientemente que comprometen su estado de salud, ya que fue una víctima más de los biopolímeros, sustancia que se adhiere al organismo y compromete el tejido de la piel, lo mismo le pasó a la reconocida actriz Lina Tejeiro y a la presentadora de televisión Jessica Cediel.

Pese a las dificultades, La Segura se caracteriza por tener un carisma elevado y gran parte de su contenido es gracioso. Sin embargo, en esta oportunidad, tal como lo han hecho otras influenciadoras, la caleña quiso mostrarse ante el público sin ningún filtro o retoque que, comúnmente, las celebridades le aplican a sus fotos para verse “perfectas”.

La caleña lo comparte todo en sus redes sociales, hasta sus accidentes. Foto: Instagram @la_segura. - Foto: Foto: Instagram @la_segura.

La Segura lució un sensual disfraz con bikini de color amarillo y alas de hada. En cada instantánea, la creadora de contenido dio lo mejor de sí misma y en vista de que se pueden apreciar sus piernas y abdomen tal como son, sin ninguna edición de por medio, confesó que lleva años cambiando su aspecto por diversas razones.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones. Hoy, con estas fotos muy personales, me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen”, escribió Natalia Segura.

La influenciadora no aplicó filtros en su cuerpo y mostró en Instagram los resultados que le dejó algunas malas intervenciones. - Foto: Instagram: @la_segura

A renglón seguido, la influenciadora caleña enfatizó sobre la necesidad del amor propio y, por ende, la seguridad de los cuerpos, ya que ninguno es “perfecto”.

“Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy, y entender que soy humana igual que tú, que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y demás! Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS”, añadió la celebridad digital.