La Segura sorprende a sus seguidores con una anécdota sobre su relación: “siempre estoy abierta a todo”

Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, es una caleña, creadora de contenido, que acumula más de ocho millones y medio de seguidores en Instagram, cifra que la convierte en una de las mujeres más seguidas en Colombia.

Ahora, la ‘influenciadora’ ha dejado ver algunos detalles de su nueva relación con el chef uruguayo Ignacio Baladan, con quien sostiene una relación de meses y permanecen juntos todo el tiempo. De hecho, la dupla de figuras públicas ha creado contenido para sus perfiles.

Recientemente, a través de su cuenta personal de Instagram, la joven contó un poco más sobre la relación que sostiene al revelar lo permisivos que son con ciertos detalles.

La pareja de enamorados suelen robarse la atención cada vez que aparecen juntos en redes sociales. - Foto: Instagram: @ignaciobaladan

Dentro de sus declaraciones, La Segura dio detalles sobre cómo hacen para mantener viva la llama del amor a pesar de que deben permanecer distanciados por varias semanas, además de uno que otro detalle íntimo.

“Mi novio esta noche me ayudó a escoger mi ropa de despedida de soltera”, señaló la creadora de contenido, dejando claro a sus seguidores que el evento de despedida no es para ella, sino para el de una amiga.

La famosa pareja siempre ha dejado ver en redes sociales la gran confianza que se tienen el uno por el otro, incluso Ignacio señaló que hizo aquel ‘regalo’ con el fin de buscar destacarse con el atuendo de su novia, indicando que la ropa que eligió era bastante reveladora.

La Segura muestra inseguridad que le dejó una cirugía en su cuerpo - Foto: Cuenta de Instagram @la_segura

Duro reclamo de La Segura a un seguidor por comentario sobre su físico

Días atrás, la caleña estuvo interactuando con la caja de preguntas, y allí, un usuario criticó su físico con el siguiente comentario: “Deberías hacerte los senos, se le ven desparejados y caídos”, por lo que la creadora de contenido no dudó en responderle que ese no era problema de él y que su opinión para ella “no importaba”.

“Deberías de ahorrarte tu opinión porque me vale cu**. Deja de opinar sobre el cuerpo ajeno, ¿cuándo lo van a entender?”, manifestó, algo molesta la caleña.

Adicionalmente, agregó que aunque no suele molestarse con facilidad por los comentarios que recibe en redes, por el contrario, hay otras situaciones que sí le molesta que le critiquen pues, según ella, a nadie le debe importar el cómo luzca.

“A ti qué ver*** te importa cómo se ven mis tetas”, resaltó.

La segura - Foto: Instagram la_segura

Así luce La Segura sin filtros: “Llevo años ocultando muchas cosas”

La vida de esta figura pública se ha visto marcada por varias situaciones que comprometen su estado de salud, ya que fue una víctima más de los biopolímeros, sustancia que se adhiere al organismo y compromete el tejido de la piel, lo mismo le pasó a la reconocida actriz Lina Tejeiro y a la presentadora de televisión Jessica Cediel.

Pese a las dificultades, La Segura se caracteriza por tener un carisma elevado y gran parte de su contenido es gracioso. Sin embargo, en esta oportunidad, tal como lo han hecho otras influenciadoras, la caleña quiso mostrarse ante el público sin ningún filtro o retoque que, comúnmente, las celebridades le aplican a sus fotos para verse “perfectas”.

La creadora de contenido caleña decidió no utilizar más filtros y mostrarse tal como es. - Foto: Instagram: @la_segura

En ese orden de ideas, Natalia sorprendió y dio un sentido mensaje en Instagram, luego de publicar tres fotografías en las que es posible observar su cuerpo al natural, además de las secuelas producto de algunos procedimientos quirúrgicos.

Para ello, La Segura lució un sensual disfraz con bikini de color amarillo y alas de hada. En cada instantánea, la creadora de contenido dio lo mejor de sí misma y en vista de que se pueden apreciar sus piernas y abdomen tal como son, sin ninguna edición de por medio, confesó que lleva años cambiando su aspecto por diversas razones.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones. Hoy, con estas fotos muy personales, me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen”, escribió Natalia Segura.

La influenciadora escribió palabras enfocadas al amor propio en Instagram. - Foto: Instagram: @la_segura

A renglón seguido, la influenciadora caleña enfatizó sobre la necesidad del amor propio y, por ende, la seguridad de los cuerpos, ya que ninguno es “perfecto”.

“Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy, y entender que soy humana igual que tú, que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y demás! Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS”, añadió la celebridad digital.

Como era de suponerse, debido al alcance que tiene La Segura en redes sociales, los internautas escribieron varios comentarios, como: “¡¡Qué cosa tan hermosa!! 🔥✨ El cuerpo real es el más bello”; “Eres hermosísima tal y como eres, aplausos por tu valentía preciosa”; “Piernas normales, de personas reales”; “Por fin mujeres reales en redes sociales 👏”; “¡Aplausos por esa hermosa aceptación! 👸🏻 Qué bonito amarnos y valorarnos como somos”, se lee en Instagram.