La casa de los famosos Colombia: el participante al que más de una le tiene echado el ojo

En medio de la espera, se han comenzado a filtrar chismecitos y apuntes que comienzan a dejar en evidencia las intenciones de algunos de los participantes, quienes, al parecer, no van a perder ni un minuto mientras estén haciendo parte de este concurso.

¿Qué se está cocinando en ‘La casa de los famosos’?

Así, la caleña Martha Isabel Bolaños fue la primera que confesó que entre los hombres confirmados el panameño Miguel Melfi no le es para nada indiferente . Pero no fue la única que se refirió al cantante, pues Isabella Santiago confesó que entrará a la casa dispuesta a conocerlo, pues le intriga saber más sobre él.

Hay para todos los gustos

Pero las mujeres también han recibido su dosis, y quien encabeza la lista es Martha Isabel Bolaños, quien a sus 50 años despierta más de un suspiro. El personal masculino la ha catalogado como una de las integrantes más atractivas , ya que no solo manifestaron que compartirían su cama con ella, sino que también le robarían un beso.

El reality no ha comenzado, pero el ambiente ya se siente que arde. Es así como se perfilan algunas posibles parejas que podrían surgir en esta primera etapa. Aunque para algunos que están ya comprometidos las cosas no pintan tan fáciles, los actores Sebastián Gutiérrez y Julián Trujillo, pese a estar comprometidos, no dudaron en postular a su candidata para el reto del beso.