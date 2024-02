Es así que se ven noticias como robos o asesinatos , accidentes entre automóviles y motorizados e incluso uno que se está haciendo viral recientemente y es el de un hombre que descubrió que sus hijos no eran sus hijos, luego de varios años de matrimonio.

Según relata, fue hasta recientemente que se enteró de que quienes creía que eran sus hijos, que tienen 42 y 40 años, realmente no tienen la misma sangre.

Luego de 51 años de casado y gracias a prueba de ADN, hombre descubrió que los hijos no eran suyos | Foto: Foto: Captura de pantalla / Video X

Posterior a esto comentó que todo empezó porque necesitaban saber si eran aptos para ser donantes de un riñón que necesitaba su hermano, por lo que se sometieron a una prueba de ADN , con la que descubrieron que no eran sus hijos.

“Tuvimos que tomar un examen para ver si alguno de nosotros podía donar un riñón para salvar a mi hermano y me enteré de algo interesante ”, confesó el hombre.

En ese momento expresó que “No son mis hijos, son de otro. Lo único bueno es que sé que no fue mi culpa, no fui quien puso a dos idiotas en este mundo. Yo creí que habían salido de su madre, pero salieron del plomero, del lechero”.