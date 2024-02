Maleja Restrepo y Tatán Mejía tomaron decisión sobre su relación; la presentadora terminó llorando: “No hay que esperar el momento”

Tatán Mejía le propuso, por segunda vez, matrimonio a Maleja Restrepo

“No hay que esperar el momento perfecto, hagamos una vida feliz, no solo un día feliz” @tatanmejia me falto “hay que pichar”, escribió la caleña, agregando: “ Claro que me quiero volver a casar contigo ”.

“No he dormido nada, he llorado demasiado, pero de la felicidad porque ayer hubo una sorpresa que no me imaginé jamás en la vida. Ayer me llama y me dice que tengo que ir al museo de asado y había una carta que indicaba que debía seguir la luz. Abajo se escuchaba una música, en bata y chancla por los potreros, fui y los veo a los tres... me dan sus palabras hermosas”, comentó en un clip.