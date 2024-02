Jorge Enrique Abello reveló qué sintió al ser ‘Drag Queen’, en ‘Yo soy Betty, la fea’: “era divertido”

Jorge Enrique Abello será el presentador de 'LOL: Last One Laughing Colombia' | Foto: Prime Video

Jorge Enrique Abello confesó lo que se siente ser una ‘Drag Queen’

“Mira yo he hecho escenas escabrosas en mi vida y no le tengo ningún pudor sabes y era muy divertida [...] Ellos me retaron y dijeron que yo no era capaz, que me arriesgué y lo hice. Entonces llegó el momento y me consiguieron un traje que pesaba 17 kilos, con unos zapatos que tenían 20 cm de alto. Yo mido 1.82 y quedé como de 2.10, pero fue una gran experiencia”, afirmó el actor bogotano.