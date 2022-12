“No podías ni descansar”: Christian Chávez, de la telenovela ‘Rebelde’, se refirió a la grabación de la serie mexicana

- Foto: Photo by Jim Spellman/WireImage for Clear Channel Radio New York

La serie mexicana Rebelde fue una de las que mayor impacto generó en la televisión latinoamericana, mientras se emitió entre 2004 y 2007; la producción contaba la historia de un grupo de estudiantes con diferentes problemas de conducta que finalmente termina formando la agrupación RBD, destacada por sus éxitos musicales.

Sus protagonistas Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez conquistaron el corazón de muchos y gracias a la agrupación musical lograron visitar diferentes escenarios del mundo, provocando un fenómeno mundial parecido al del grupo Menudo a finales de los 70 y principios de los 80.

Luego de que la serie llegara a su final, sus protagonistas tomaron diferentes caminos; unos ligados al mundo del entretenimiento y otros alejados de las cámaras y los escenarios.

Recientemente, uno de ellos, recordó y dio duras confesiones de cómo vivieron las grabaciones de la exitosa serie mexicana, hace 18 años. Se trata de Christian Chávez, quien concedió una entrevista para el programa del conductor Yordi Rosado.

“Era una locura, muy chingona, pero el ‘lado b’, era muy desgastante. (...) La fama y todo esto se va haciendo más grande, y entonces cuando te vuelves mundialmente famoso, ya no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien. Lo que pasaba es que grabábamos de 7 a 9 de la noche y ahí nos íbamos al set a ensayar las canciones y las coreografías de 9 a 11:30 de la noche y entonces a las 11:30 te ibas a tu casa, llegabas con toda la adrenalina a estudiar las escenas de tu siguiente día, dormías a la 1:30 o 2 de la mañana y te tenías que levantar a las 6 de la mañana para irte al llamado y obviamente todo eso de niño lo puedes, pero el tiempo te lo va cobrando”, contó.

Ante la presión y el ‘desgaste’, los protagonistas vivieron ansiedad de maneras distintas; para Christian fue el inicio de un momento que afectó gravemente su salud, su vida personal y su carrera.

“A mi, empezó eso de ‘ah pues tomate esta pastilla’ y claro empiezas y dices ‘wow ¿qué es esto?, qué chingón, aviéntame otros 20′ nos daban una cosa como bebida energizante y eso parecía cocaína liquida porque te la tomabas antes de salir al concierto y era así como que te trepaba. (...) Así era el itinerario de los conciertos: llegábamos al aeropuerto, gente que se colaba, nos tenían que sacar directamente a las camionetas, por eso empezamos a viajar en aviones privados porque las aerolíneas no querían y no podían; nos seguían, escuchar los golpes o el sentir que te van a partir un vidrio era estresante. (...) Llegábamos a una ciudad, entrábamos al hotel, dormíamos y se escuchaba afuera los fans cantando las canciones, y era muy bonito, pero al mismo tiempo era una cosa de psicosis y ansiedad que no podías ni descansar porque cantabas, vivías y respirabas las canciones, el tema”, reveló Chávez.

Adicionalmente, Christian también cómo la serie mexicana afectó su vida personal, una de las principales razones que motivó la separación del grupo, además de la poca retribución económica que recibían por el merchandising y todo lo que rodeaba a la banda, en comparación al cansancio físico y emocional que experimentaron los protagonistas de la serie, pues, según él, explotaban su imagen por medio de los personajes de Rebelde y no de la imagen de los actores en sí.

“No veías a tu familia, si te dolía el diente no podías ir al dentista, no podías ir al doctor, yo no pude ir a la boda de mi hermana, hubo una operación de mi mamá y yo no pude ir por un concierto que teníamos en Las Vegas. Son esos momentos que te empieza a cobrar ya la fama y todo esto. (...) Nos pintaron la de ´Son los personajes de la novela, no son ustedes, son personajes de la novela, no eres tú. (…) Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron ‘van a ganar tal’, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos wow, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el coliseo de Los Ángeles... Hubo un momento en el que cual, ya no fue, era demasiado”, agregó.

Por último, el periodista mexicano le preguntó sobre la posibilidad de un reencuentro en tarima. “No sé si haya un reencuentro de RBD, nos llevamos muy bien, si Poncho no ha estado es por trabajo o porque la vida nos lleva a caminos distintos. Yo no me quiero ilusionar ni a la gente porque luego las cosas pasan orgánicamente cuando tienen que pasar... hemos platicado, pero hemos estado a un punto y luego no pasa”, concluyó Chávez.