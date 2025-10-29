Rebelde fue una telenovela juvenil que logró ser un éxito a nivel mundial, su historia y famosas canciones conquistaron al público, tanto así, que a pesar de los años sigue siendo recordada y escuchada.

La producción también se destacó por la participación de grandes actores y actrices que conformaron el amplio reparto, entre ellas, Ninel Conde, recordada por su papel de Alma Rey, el cual le permitió ser nominada a los premios TVyNovelas 2006 como ‘Mejor actriz protagónica’.

Sin embargo, la mexicana no solo ha sido reconocida por su aparición en la televisión, sino también por su trayectoria en la música, pues ese mismo año de su nominación lanzó un disco llamado El bombón asesino, nombre que se convirtió en un apodo con el que también ha logrado mayor popularidad.

Riesgosa cirugía de Ninel Conde

La exparticipante de La casa de los famosos México, ha sido tema de conversación en varios ocasiones por sus intervenciones y procedimientos estéticos, que en su mayoría han sido en su rostro.

Aunque, la actriz no habla de sus procedimientos, varios medios de su país han afirmado que se ha realizado una rinoplastia, levantamiento de cejas, mentoplastia, entre otras, e incluso, inyectarse bótox y el ácido hialurónico, dos de los tratamientos más comunes hoy en día.

El día de ayer, Ninel volvió a sorprender a sus seguidores al publicar un video en el que comentó, se sometió a otra cirugía para cambiar el color de sus ojos, pues se lo había visto a unos ‘colegas’ y decidió hacerlo porque simboliza una nueva etapa que refleja solo una transformación exterior, si no interior.

“Hoy es el día de la cirugía. Estoy emocionada, nerviosa, pues ustedes saben, es un cambio, pero estoy en las mejores manos. Escogí verde olivo, ¿por qué? Porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello y he visto resultados muy hermosos y naturales”, dijo.

Al final, Conde mostró el resultado y muchos fanáticos le comentaron que les había gustado: “A mí me encanta el cambio de color de tus ojitos, es precioso”; “qué hermosos te quedaron”; “te ves icónica, me encantó bombón preciosa”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no todos los mensajes fueron positivos, pues otros usuarios demostraron su desacuerdo con su procedimiento, afirmando que no debería realizarse más y que era riesgoso.