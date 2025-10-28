La televisión colombiana alberga una gran cantidad de actrices y actores que han ganado reconocimiento a lo largo de los años debido a su gran talento para interpretar diferentes tipos de personajes en novelas, series y/o películas.

Uno de los actores más reconocidos en el país es el bogotano Jorge Enrique Abello, quien se ha destacado por su participación en producciones como Yo soy Betty la fea, Ecomoda, En los tacones de Eva, A corazón abierto, Ana de nadie, entre otras.

Jorge Enrique Abello habló de la muerte de su hermano

Recientemente, el famoso actor estuvo como invitado en el programa digital La habitación invisible, de CityTV, y abrió su corazón y habló de un tema sensible que causó un gran dolor en él y en su familia, hace algunos años.

Este actor es de una familia numerosa y desde pequeño se crio con cuatro hermanos, pero para el año 1992 su vida se llenó de un gran vacío al tener que enfrentar la pérdida de Eduardo, uno de sus hermanos.

Jorge Enrique Abello es uno de los actores colombianos más reconocidos en el mundo. | Foto: canal rcn

Según mencionó Abello, Eduardo falleció en un trágico accidente de avión, durante el vuelo 201 de Copa Airlines que venía desde Panamá con destino a Colombia.

“Desafortunadamente, él iba en un avión que iba de Panamá a Medellín y el avión bajó a destiempo; se volaba por radio-ayudas en toda Colombia, y la radio ayuda se la había robado Las Farc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron”, dijo inicialmente.

En su relato, Jorge Enrique contó que no solo su familia, sino también la de 47 personas que iban a bordo, 40 pasajeros y 7 tripulantes, vivieron momentos de profunda angustia y dolor, al saber que los cuerpos de los afectados quedaron en la selva del Darién.

“Murieron muchas personas, muchas de ellas de la comunidad judía que venía de Panamá, y murió mi hermano”, añadió Abello.

Jorge Enrique afirmó que debido a este momento, sintió una corazonada respecto a su muerte, relacionada con la de su hermano: “Ese fue el primer campanazo en mi juventud para decirme que yo también me iba a morir, así como se murió mi hermano”, señaló.