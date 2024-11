Jorge Enrique Abello reveló impactante secreto de la escena del matrimonio en ‘Betty, la fea’

Yo soy Betty, la fe a es una de las producciones colombianas más exitosas de todos los tiempos, pues luego de su estreno en el año 1999, se popularizó, no solo en el territorio nacional sino en varios países que, decidieron realizar sus propias versiones e incluso doblarla a más de 15 idiomas, permitiendo así que sus actores y personajes obtuvieran un gran reconocimiento a nivel mundial.

En medio de la conversación para el programa digital, el actor hizo referencia a una de las tantas leyendas urbanas en cuanto a las grabaciones de la novela, pues para esta, se escogió a un sacerdote real, por lo que se tuvo que buscar la forma de que no diera la bendición frente a los actores a la hora de casarse.

Posteriormente, reveló que se trató del el padre Linero, quien en su momento, se dedicaba al sacerdocio, razón por la cual, al pronunciar las palabras de juramento de unión frente a los actores, temía a que estos quedaran casados ante los ojos de la religión. Esto lo llevó a solicitarle a la producción un cambio de ángulos con el fin de que, aunque pareciera que realmente les dio la bendición y los unió en matrimonio, no lo estaría haciendo de manera directa.

“Cuando él fue a dar la bendición dijo ‘stop, donde yo dé la bendición acá, los caso de verdad’ entonces cambiemos el ángulo y voy a hacer la bendición hacia otro lado. Cambiaron el ángulo de la cámara para que no quedáramos casados. No usamos un doble, el padre Linero hizo sus propias escenas de acción”.

“La escena de riesgo más grande de todas las producciones audiovisuales jajaja”, “Si yo hubiera sido el padre Linero, me quedo callado y hago felices a miles de millones de seguidores de Betty la fea”, “Yo del cura, por puro desparche, los hubiera casado de verdad”, “Ay no, ¿cómo así? los hubiera casado de una”, “Es verdad, él al ser un padre de verdad, era autoridad y hubieran quedado casados ante los ojos de Dios”, “Ya tendrían 25 años de casados” y “Yo siempre dije eso, quedaron casados por ese padre”, escribieron.

Famosa actriz reveló la razón por la que no fue escogida para protagonizar Betty la fea; “yo hice casting”

Actriz de Betty, la fea destapó el rechazo que recibe

“Me dolió mucho y es que nunca me pedían fotos, de hecho, hasta ahora, no me piden fotos. Yo puedo estar, por ejemplo, en ‘El Diván’ o puedo estar con las chicas en ‘Juntas otra vez’, que es El cuartel de las feas y vamos gira y vamos andando y a todos los actores les piden fotos y a mí no”.